Fenerbahçe'den flaş açıklama! Limit artırımı talebimiz olmadı!

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, TFF'nin harcama limiti aşım hakkının yüzde 30'dan yüzde 40'a çıkarmasının kendileriyle ilişkilendirildiği ve bunun hiçbir dayanağı olmayan, bilinçli olarak yapılan yanıltıcı söylemler olduğu ileri sürüldü.

Fenerbahçe Kulübü, Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) kulüp harcama limiti talimatında yapılan değişiklikle ilgili bir taleplerinin olmadığını bildirdi.

Kamuoyunu aydınlatmak ve yakın gelecekte karşılaşılması muhtemel bir kriz hakkında Türk futbolunun dikkatini çekmek istediklerinin aktarıldığı açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Geçtiğimiz haziran ayında yürürlüğe giren yeni Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play Talimatı esas ve ilkelerinin oluşturulması sürecinde Kulübümüz öncü rol oynamıştır. Bu çalışmada, futbol alanında öne çıkan ve benzer süreçlerden geçmiş ülkelerin düzenlemeleri büyük bir titizlikle incelenmiş ve çalışmanın her aşamasında UEFA yetkililerinin de görüşleri alınmıştır. Tüm kulüplerimizin görüş ve katkılarıyla üzerinde çalışılan talimat taslağı, sektörü finansal darboğazdan kurtarmayı amaçlarken, aynı zamanda Türk futbolunun gerçekleriyle de örtüşecek kalıcı bir çözüm hedeflenerek hazırlanmıştır. Ancak daha sonra, hazırlanan bu talimat taslağı, üzerinde TFF tarafından yapılan değişiklikler sonucu yürürlüğe girmiştir. Ortaya çıkan bu farklı modelin, Türk futboluna kalıcı bir çözüm getiremeyeceği gibi, birçok yeni soruna sebebiyet verebileceği de açıkça görülmektedir. Aynen şu günlerde yaşanan tartışmalarda olduğu gibi…"

.Mevcut talimat ve Türkiye Bankalar Birliğinin (TBB) kulüplerin borçlarını yapılandırma çalışmasıyla ilgili örneğin verildiği açıklamada, "Yapılandırmanın son yılı olan 5. yılda birçok kulübün harcama limiti kalmayacak, dolayısıyla profesyonel futbol faaliyeti yürütülmesi çok güç hale gelecektir. Bu koşullar altında önerilen modeller, hedeflenen etki ve faydaları sağlayamayacağı gibi, sportif faaliyetlerin sürdürülmesine de imkan tanımayacaktır. Bu da söz konusu talimatın uzun vadeli planlanmadığının, sürdürülebilir olmadığının ve de çözüm getirmediğinin en önemli kanıtı niteliğindedir. Bu endişemiz TFF'ye sözlü ve yazılı olarak bildirilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

"KULÜP LİSANS VE FİNANSAL FAİR PLAY TALİMATI BÜYÜK AÇMAZLARA NEDEN OLACAK"

Açıklamada, uygulamaya giren Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play Talimatı'nın kulüpleri ileride büyük bir açmaya sürükleyeceği iddia edildi.

"Türk futbolunun içinde bulunduğu derin ve köklü sorunlara gerçekçi ve kalıcı bir çözüm getirebilmek için yeniden yapılandırma ile Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play Talimatı'nın birbirine paralel ve eş güdüm halinde çalışmaları gerekmektedir. Kulübümüzün henüz dahil olmadığı yeniden yapılandırma modeli, bir borç tasfiye planı niteliğinde olması ve birçok unsurun yanı sıra, geri ödemelerin de daha önce belirtildiği gibi dönem sonlarına ertelenmiş olması nedeniyle, hazırlanan Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play Talimatı'nın bu haliyle uygulanmasında ileride büyük açmazlara neden olacağı açıkça görülmektedir. Bugünden net bir biçimde görünen bu sorun, zamanı geldiğinde bakarız mantığı ile değil, sürecin başında tespit edilmek ve tedavisi geliştirilmek suretiyle ele alınmalıdır. Buradan hareketle, konuyu önümüzdeki devre arası transferleriyle rekabette avantaj sağlamak için, dar açıdan ve kısa vadeli çıkarlar gözeterek değerlendirmek son derece isabetsiz ve yanlıştır."

"Her daim Türk futbolunun içinde bulunduğu yapısal sorunlara dikkat çekmeyi bir vazife olarak gören Fenerbahçe Kulübü olarak önerimiz, mevcut modelin, finansal yeniden yapılandırma ile aynı temele oturacak ve aynı hedefleri gözetecek, hatalı yönetimler sonucu yıllardır birikerek gelen finansal sorunlara, uzun vadeli kalıcı çözüm getirecek şekilde, tüm paydaşların katılımıyla gerçekleşecek çalıştaylar sonrasında geliştirilerek doğru bir kurguya oturtulmasıdır. Bir kere daha vurgulamak isteriz ki, limit aşım müsaadesinin yüzde 30'dan yüzde 40'a çıkarılması ile ilgili bir talebimiz olmadığı gibi; yüzde 40'tan yüzde 30'a indirilmesinde de herhangi bir talebimiz bulunmamaktadır."