Tuzlaspor-Galatasaray maçı sonrası olay çıktı
Galatasaray, Türkiye Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur'da 2-0 mağlup olduğu maçın rövanşında Tuzlaspor'u 4-0 mağlup ederek son 16 turuna yükseldi. Maç sonrası olay çıktı. Galatasaraylı futbolcular ile Tuzlasporlu futbolcular yumruklaştı.
Galatasaray, Türkiye Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur'da 2-0 mağlup olduğu maçın rövanşında Tuzlaspor'u 4-0 mağlup ederek son 16 turuna yükseldi.
Tuzlaspor - Galatasaray maçının bitiş düdüğünün ardından iki takım oyuncuları arasında çıkış tünelinin olduğu bölümde bir tartışma çıktı. Tuzlaspor oyuncusu Gökhan Çıra ile Galatasaray kalecisi Fernando Muslera arasında başlayan tartışmayı iki ekibin teknik heyeti ayırmakta zorlanırken, gerginliğe polis güçleri sahaya girerek müdahale etti.
Polisin oluşturduğu güvenlik koridoru sonrasında iki takım oyuncuları da soyunma odasına girdi.
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