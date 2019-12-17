Tuzlaspor teknik direktörü Gürses Kılıç kimdir? Gürses Kılıç nereli, kaç yaşında?

Tuzlaspor – Galatasaray maçının ardından yaptığı açıklamalarla gündem olan Gürses Kılıç kimdir? Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur rövanş maçında Galatasaray deplasmanda Tuzlaspor’u 4-0 mağlup etti ve tur atladı. Maç sonunda ortalık karışırken oyuncular arasında kavga çıktı. Tuzlaspor teknik direktörü Gürses Kılıç’ın maç sonu açıklamaları gündeme damga vurdu. Peki, Gürses Kılıç kimdir?

Gürses Kılıç kimdir? Ziraat Türkiye Kupası 5. tur rövanş maçında Galatasaray deplasmanda Tuzlaspor'u 4-0 mağlup etti. Maç sonunda yaşanan gelişmeler ise maçın önüne geçti. Oyuncular arasında yumruklaşma ve küfürleşme yaşandığı iddia edildi. Tuzlaspor teknik direktörü Gürses Kılıç ise maç sonu yaptığı açıklamalarla gündem oldu. Peki, Tuzlaspor teknik direktörü Gürses Kılıç kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte yanıtı!

GÜRSES KILIÇ KİMDİR?

1967 Konya Ereğli doğumlu Gürses Kılıç futbol hayatına Konya'da başladı. Amatör olarak Ereğli ve Seydişehir'de futbol oynayan Kılıç, profesyonel olarak ise Bakırköyspor; Zeytinburnuspor, Gaziosmanpaşa takımlarında forma giydi. Gürses Kılıç, 1998-1999 Futbol Sezonu'nda ise Konyaspor forması giydi.

Gürses Kılıç teknik direktörlük kariyerine 2000 yılında Çorluspor'da antrenör olarak başladı. Osmanlıspor ve Kardemir Karabükspor'da antrenörlük yaptı. Gürses Kılıç teknik direktör olarak ise; Zeytinburnuspor, Gaziosmanpaşa, Aydınspor, Türk Telekomspor, Ofspor, Adıyamanspor, Çorumspor, Bozüyükspor, Yeni Malatyaspor, Büyükçekmece Tepecikspor, Gümüşhanespor, Hatayspor, Çorum Belediyespor, Darıca Gençlerbirliği, Tuzlaspor takımlarını çalıştırdı

GÜRSES KILIÇ NELER SÖYLEDİ?

Maç sonu çıkan kavgayla ilgili konuşan Gürses Kılıç, "Galatasaray'ı TT Stadı'nda yendik, hem de basa basa yendik. Galatasaray'ın intikam maçı Real'dir, PSG'dir, bu maç değildir. Milyonlar alan oyuncular içeride bize küfür edemez. Muslera 2. yarıda sürekli sinkaflı konuşuyordu, yan hakeme gösteriyorum, hakem maç bitiyor diyor. Adam oradan tahrik ediyor, nasıl görmezsin sen? Bu ülkenin insanlarının parasıyla buralara gelecek, sonra gelecek benim oyuncuma vuracak!" dedi.

Sözlerini sürdüren Gürses Kılıç, "Bakalım ceza verebilecekler mi? Tuzlaspor onların rakibi değil. Paris'te, Madrid'de ne oldu? O kadar. Bu ülkenin paralarıyla Avrupa'da başarılı olacak takım Tuzlaspor'u yenip kupada devam ettiği için mutlu olup kenetleniyorsa biz büyük iş başarmışız demektir, Galatasaray'a karşı büyük bir iş başarmışız. Muslera 2. yarı durmadan sinkaflı, durmadan konuşarak kulübeye doğru. Küfür ediyor Yan hakeme gösteriyorum, bana maç bitiyor diyor. Girişte saldıracak bana, oyuncuma vuracak, yok böyle bir dünya." ifadelerini kullandı.