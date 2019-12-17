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Süper Lig'den 8 kulüp PFDK'ye sevk edildi

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Giriş Tarihi: 17.12.2019
8 SÜPER LİG KULÜBÜ PFDK'YA SEVK EDİLDİ

Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği, 'den 8 kulübü Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna sevk etti.

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamada, 'de 15. hafta müsabakalarındaki çeşitli disiplin ihlallerinden dolayı , , , BtcTurk , Aytemiz Alanyaspor, Antalyaspor, ve 'un Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) gönderildiği belirtildi.

Demir Grup Sivasspor ile Fenerbahçe arasında Sivas Yeni 4 Eylül Stadı'nda oynanan karşılaşmada konuk ekibin, saha olayları ve talimatlara aykırı hareket nedeniyle 'ye sevk edildiği kaydedildi.

Fenerbahçeli futbolcu Garry Rodrigues'in de kural dışı hareketi sebebiyle tedbirli olarak disiplin kuruluna gönderildiği aktarıldı.

Aynı karşılaşmada merdiven boşluklarının boş bırakılmaması ve talimatlara aykırı hareket gerekçesiyle Demir Grup Sivasspor'un 'ye sevk edildiği ifade edildi.

Beşiktaş ile BtcTurk Yeni Malatyaspor arasında Vodafone Park'ta oynanan karşılaşmada siyah-beyazlıların çirkin ve kötü tezahürat, sarı-siyahlıların ise talimatlara aykırı hareket nedeniyle disipline gönderildiği kaydedildi.

Aytemiz Alanyaspor-Antalyaspor karşılaşmasında ev sahibi ekibin çirkin ve kötü tezahürat ile saha olayları, konuk ekibin ise çirkin ve kötü tezahürat gerekçesiyle disiplin kuruluna sevk edildiği aktarıldı.

Kasımpaşa Kulübünün, maçında 6 futbolcusunun sarı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi, İstikbal Mobilya 'un da Gaziantep FK maçında çirkin ve kötü tezahürat ile saha olayları gerekçeleriyle disipline sevk edildiği belirtildi.

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