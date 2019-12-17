Süper Lig'den 8 kulüp PFDK'ye sevk edildi
Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği, Süper Lig'den 8 kulübü Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna sevk etti.
Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamada, Süper Lig'de 15. hafta müsabakalarındaki çeşitli disiplin ihlallerinden dolayı Fenerbahçe, Beşiktaş, Demir Grup Sivasspor, BtcTurk Yeni Malatyaspor, Aytemiz Alanyaspor, Antalyaspor, Kasımpaşa ve İstikbal Mobilya Kayserispor'un Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) gönderildiği belirtildi.
Demir Grup Sivasspor ile Fenerbahçe arasında Sivas Yeni 4 Eylül Stadı'nda oynanan karşılaşmada konuk ekibin, saha olayları ve talimatlara aykırı hareket nedeniyle PFDK'ye sevk edildiği kaydedildi.
Fenerbahçeli futbolcu Garry Rodrigues'in de kural dışı hareketi sebebiyle tedbirli olarak disiplin kuruluna gönderildiği aktarıldı.
Aynı karşılaşmada merdiven boşluklarının boş bırakılmaması ve talimatlara aykırı hareket gerekçesiyle Demir Grup Sivasspor'un PFDK'ye sevk edildiği ifade edildi.
Beşiktaş ile BtcTurk Yeni Malatyaspor arasında Vodafone Park'ta oynanan karşılaşmada siyah-beyazlıların çirkin ve kötü tezahürat, sarı-siyahlıların ise talimatlara aykırı hareket nedeniyle disipline gönderildiği kaydedildi.
Aytemiz Alanyaspor-Antalyaspor karşılaşmasında ev sahibi ekibin çirkin ve kötü tezahürat ile saha olayları, konuk ekibin ise çirkin ve kötü tezahürat gerekçesiyle disiplin kuruluna sevk edildiği aktarıldı.
Kasımpaşa Kulübünün, Çaykur Rizespor maçında 6 futbolcusunun sarı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi, İstikbal Mobilya Kayserispor'un da Gaziantep FK maçında çirkin ve kötü tezahürat ile saha olayları gerekçeleriyle disipline sevk edildiği belirtildi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER SPOR HABERLERİ
- Garry Rodrigues PFDK'ya sevk edildi!
- Bursaspor'dan flaş karar! Yollar ayrıldı
- Tuzlaspor Galatasaray maçı hangi kanalda? Tuzlaspor Galatasaray maçı canlı izle!
- Tuzlaspor Galatasaray |CANLI İZLE
- Fenerbahçe Mesut Özil için atağa geçti!
- Galatasaray tur peşinde!
- Kötü gidişatın sorumlusu Damien Comolli
- Teklif resmen açıklandı! Lucescu...
- İstanbul liseler arası masa tenisi birincisi Medeniyet Okulları
- Serie A’da bir ırkçılık skandalı daha!
- Tuzlaspor Galatasaray maçı hangi kanalda? Tuzlaspor Galatasaray maçı canlı izle!
- 31 Aralık Salı resmi tatil mi? 31 Aralık yarım gün mü olacak? Yılbaşı tatili ne zaman başlıyor?
- Çukurca'da PKK'ya ait EYP düzeneği ve mühimmat ele geçirildi
- Son dakika: ABD Dışişleri Bakanlığından "1915" skandalıyla ilgili yeni açıklama
- Acı kırmızı biber tüketmek bakın neye iyi geliyor!
- İBB'nin çatısında intihar girişimi
- PKK'lılar Vanlı iş adamının evine ses bombası attı
- 5 yaşındaki küçük çocuğun feci ölümü! Otomatik kapı faciası |Video
- Alevi vatandaşlar üzerinden kirli oyun! Çamur medyası yine yalan haberle tahrik ettiler
- Son dakika: Başkan Erdoğan, Putin ile telefonda görüştü
- 201 kiloluk kadın için bakanlık devreye girdi
- MSB açıkladı! Rasulayn'da doğan bebeğe "Barış" adı verildi