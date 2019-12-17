Tuzlaspor Galatasaray maçı hangi kanalda? Tuzlaspor Galatasaray maçı canlı izle!
Tuzlaspor Galatasaray maçı canlı izle! Ziraat Türkiye Kupası 5.Tur rövanşında Tuzlaspor Galatasaray hangi kanalda? Kupada sonucu merakla beklenen mücadele için nefesler tutuldu. Galatasaray’ın evinde oynanan ilk maçı Tuzlaspor 2-0 kazanarak büyük bir avantaj elde etmişti. Galatasaray’ın deplasmanda Tuzlaspor’a elenip elenmeyeceği de merak konusu oldu. İşte, Tuzlaspor Galatasaray maçı canlı izleme ekranı!
ZTK 5.Tur rövanşı Tuzlaspor Galatasaray maçı canlı izle! Tuzlaspor Galatasaray maçı hangi kanalda sorusuna futbolseverler yanıt arıyor. Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur heyecanı devam ediyor. Kupanın son şampiyonu Galatasaray, Tuzlaspor karşısında elenecek mi? Galatasaray'ın evinde oynanan ilk maç Tuzlaspor'un 2-0 üstünlüğüyle sonuçlanmıştı. Galatasaray bu maçı 3 farklı üstünlükle kazanamadığı takdirde kupaya veda edecek. İşte, Tuzlaspor Galatasaray maçı izleme sayfası!
TUZLASPOR GALATASARAY MAÇI İZLE!
Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda saat 20.45'te başlayacak müsabakayı hakem Koray Gençerler yönetecek. Karşılaşma A Spor'dan canlı yayınlanacak.
Ligde Tuzla Belediye Stadı'nda oynayan Tuzlaspor, yetersiz ışıklandırma nedeniyle Galatasaray maçını Esenyurt'taki Necmi Kadıoğlu Stadı'nda oynayacak. Bu stadın 4500 seyirci kapasitesi bulunuyor.
Turu geçmek için farklı kazanması gereken Cim Bom'da Babel, Lemina ve Marcao bu maçın kadrosuna alınmadı. Kulüpten yapılan açıklamada 3 ismin de sakat oldukları bildirildi.
Galatasaray'da Luyindama ve Andone'nin dışında Adem Büyük, Seri, Lemina, Marcao, Babel ve Şener'in sakatlıkları bulunuyor. Nzonzi kadro dışı, Emre Akbaba ve Linnes de TFF listesinde yer almıyor.
Ev sahibi Tuzlaspor, 2. Lig Kırmızı Grup'ta, 17 hafta sonunda 34 puanla üçüncü sırada yer alıyor. Tuzla, kalesinde gördüğü 12 golle, ligin en az gol yiyen takımı konumunda. İlk maçta da çok iyi savunma yapmışlardı.
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