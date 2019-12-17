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Garry Rodrigues PFDK'ya sevk edildi!

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Giriş Tarihi: 17.12.2019
GARRY RODRİGUES PFDK'YA SEVK EDİLDİ!

maçında rakibine arkadan attığı tekme sonucu direkt kırmızı kartla oyun dışı kalan Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu , tedbirli olarak 'ya sevk edildi.

FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü'nün 15.12.2019 tarihinde oynanan DEMİR GRUP -FENERBAHÇE A.Ş. Cemil Usta Sezonu müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle 'nın 52. maddesi uyarınca ve "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Süper Lig ve 1. Lig Yayın Talimatı'nın 8/8. maddesi uyarınca 'ya sevkine,

FENERBAHÇE A.Ş. futbolcusu GARRY MENDES RODRIGUES'in aynı müsabakadaki "kural dışı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 43. maddesi uyarınca 16.12.2019 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

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