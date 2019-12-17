Garry Rodrigues PFDK'ya sevk edildi!
Sivasspor maçında rakibine arkadan attığı tekme sonucu direkt kırmızı kartla oyun dışı kalan Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu Garry Rodrigues, tedbirli olarak PFDK'ya sevk edildi.
FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü'nün 15.12.2019 tarihinde oynanan DEMİR GRUP SİVASSPOR-FENERBAHÇE A.Ş. Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca ve "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Süper Lig ve TFF 1. Lig Yayın Talimatı'nın 8/8. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,
FENERBAHÇE A.Ş. futbolcusu GARRY MENDES RODRIGUES'in aynı müsabakadaki "kural dışı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 43. maddesi uyarınca 16.12.2019 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
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