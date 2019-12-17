Gökhan Çıra kimdir, kaç yaşında, nereli? Tuzlasporlu futbolcu Gökhan Çıra eşi Selin Ciğerci kimdir?

Gökhan Çırak kimdir? Tuzlasporlu futbolcu Gökhan Çıra, Galatasaray maçı sonrası yaptığı açıklamalarla gündem oldu. Futbolseverler Gökhan Çıra kimdir, kaç yaşında, nereli sorusuna yanıt aramaya başladı. Gökhan Çıra eşi Selin Ciğer kimdir? Bir dönem Galatasaray altyapısında da oynayan Çıra, forvet ve sol kanat mevkisinde forma giyiyor.

Gökhan Çıra kimdir? Tuzlasporlu futbolcu Gökhan Çıra kimdir, kaç yaşında, nereli? Gökhan Çıra eşi Selin Ciğerci kimdir? Tuzlaspor ile Galatasaray arasında oynanan Ziraat Türkiye Kupası 5.tur rövanş maçı sonrası saha karıştı. Oyuncular arasında kavga çıkarken, kavganın aktörlerinden birisi olan Gökhan Çıra, maç sonunda Fatih Terim hakkında sert ifadeler kullandı. Peki, Gökhan Çıra kimdir? İşte yanıtı!

GÖKHAN ÇIRA NELER SÖYLEDİ?

Gökhan Çıra maç sonunda "Fatih Terim'in ekibinden biri maç sonunda geldi bana yumruk attı. Fatih Terim de yardımcıya beni soruyor. Sen kimsin? Mafya mısın? Futbolun mafyası sen misin?" dedi.

İşte Gökhan Çıra'nın açıklamaları:

"Maç bitmeden Muslera 5 dakika yedek kulübesine laf atıyordu. Geldi yanıma, küfür falan etmeye başladı. Fatih Terim'in ekibinden biri maç sonunda geldi bana yumruk attı."

"Fatih Terim de yardımcıya beni soruyor. Sen kimsin? Mafya mısın? Futbolun mafyası sen misin? Galatasaray altyapısında oynadım, orada ne olduğunu kimse bilemez. Ben ne yaşandığını bildiğim için bir cephe aldım, orada 2-0 kazanmışım, sevinmeyecek miyim? Sevineceğim tabii, az bile yaptım. Buna tepki gösteriyorlarsa diyorum ki gidin PSG'yi yenin, Real Madrid'e karşı böyle oynayın. Galatasaray altyapısından çıktım diye Galatasaraylı olacak durumum yok."

GÖKHAN ÇIRA KİMDİR?

Gökhan Çıra, 16 Şubat 1996 tarihinde Tokat'ta dünyaya geldi. Futbol kariyerine Fatsa Yaşamspor'da başladıktan sonra, Altınordu Belediyespor, Soyaspor Gençlik kulüplerinde amatör lisansla forma giydi.

Galatasaray'ın U19 takımında 2015/16 sezonunda 25 bin euro bedelle transfer edilen Gökhan Çıra, bir yıl sonra Beylerbeyi takımına transfer oldu. Gökhan Çıra, 2017/18 sezonunda Diyarbekirspor'da top koşturmaya başladı. Genç futbolcu, forvet ve sol kanat mevkisinde forma giymektedir. Gökhan Çıra, 2 yıldır sosyal medya fenomeni ve şarkıcı Selin Ciğerci ile birlikteydi ve dünyaevine girdi.

SELİN CİĞERCİ KİMDİR?

Selin Ciğerci, 1984 yılınDA dünyaya geldi. Baba tarafı Konya, anne tarafı ise Kastamonulu'dur.

Zeytinburnu'da bir gecekonduda büyüdü ancak babasının işleri iyi gidince hayatı da değişti. Selin Ciğerci, bir dönem Asuman Krause tarafından sunulan yarışma programı Wipeout'a katıldı. Selin Ciğerci, verdiği bir röportajda bir dönem Türkiye'nin en ünlü futbolcularından biriyle olduğu açıkladı ancak ismini verdi. Ayrıca bu kişi için söylediği "Bana çok pahalı hediyeler, yüzükler aldı. Hatta spor bir Porsche aldı" açıklamasıyla konuşuldu.

Demet Akalın, Fatih Ürek ve Kerimcan Durmaz gibi birçok isimle yakın arkadaş olan Selin Ciğerci, uzun bir süredir futbolcu Gökhan Çıra ile İstanbul'da nikah masasına oturdu.

2018 haziran ayında 'Beş Karat' isimli bir şarkı çıkaran Selin Ciğerci, 2019 yaz aylarında Hikaye isimli şarkısına klip çekmişti.