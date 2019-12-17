Tuzlaspor - Galatasaray maçı sonrası olay çıktı! Fatih Terim ve Gökhan Çıra...

İlk maç sonrası yaptığı paylaşımla çok konuşulan Tuzlasporlu Gökhan Çıra, rövanş maçının ardından açıklamalarda bulundu ve Fatih Terim hakkında "Futbol mafyası sen misin?" ifadelerini kullandı. Terim ise maç sonu yaptığı açıklamada Çıra'yı ameliyat olduğu için tebrik etmek istediğini ve bu yüzden sorduğunu belirtti.

Sahasında ilk maçı 2-0 kaybeden Galatasaray, rövanş maçını 4-0 kazanarak Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16'ya kalmayı başardı.

İlk maç sonrası yaptığı paylaşımla çok tartışılan Tuzlasporlu Gökhan Çıra, rövanş maçının ardından da açıklamalarda bulunmuş ve Fatih Terim hakkında "Gelmiş bizim yardımcı antrenör'ün omzundan tutup 'Gökhan Çıra sen misin?' diye soruyor. Mafya mısın sen? Sen kimsin? Beni istediği zaman bulabilir. Evimi herkes biliyor" ifadelerini kullanmıştı.





Çıra'nın bu sözleri sorulan Fatih Terim ise maç sonrası A Spor'a verdiği röportajda şunları söyledi:

RAKİBİ CİDDİYE ALDIK

"İlk maçın ardından rakibi biraz daha ciddiye aldık. Bize yakışanı yaptık. Gereğini yaptık. Sonuç itibarıyla ciddiye aldığımız her maç bizim için buna benzer biter."

FEGHOULI VE FALCAO'DAN MEMNUNUM

"İlk yarı itibarıyla herhalde 10 tane pozisyona girdik. 7-8 tane sadece sağ taraftan girdik. Ciddi odluğumuz zaman olay çok başka boyuta geliyor. Feghouli ve Falcao'dan memnunum. Falcao'dan fiziği de yavaş yavaş iyileşirse çok daha iyi olur. Memnunum ikisinden de. "

GÖKHAN'I TEBRİK EDECEKTİM

"Bana da şimdi soruyorlar. Gökhan'ı sormuşsun diye. Tabi soracağım. Bizim altyapıda oynamış. Geçen hafta fıtık ameliyatı olmuş. Tebrik edecektim çabucak dönmüşsün diye. Oluyor bazen böyle olaylar. Üzerine düşen neyse onu yapar. Yakışanı yapar."