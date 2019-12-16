Yüzde 30 aşılmayacak!
Giriş Tarihi: 16.12.2019
Trabzonspor TFF'nin lisans talimatındaki harcama limitini yüzde 30'den 40'a çıkartmasına sert tepki göstermişti. Trabzon yönetimi TFF'nin limit artırım kararına rağmen UEFA'ya verilen sözlere harfiyen uyma ve bu doğrultuda da yüzde 30 harcama limitine bağlı kalma kararı alındı.Trabzonspor TFF'nin lisans talimatındaki harcama limitini yüzde 30'den 40'a çıkartmasına sert tepki göstermişti. Trabzon yönetimi TFF'nin limit artırım kararına rağmen UEFA'ya verilen sözlere harfiyen uyma ve bu doğrultuda da yüzde 30 harcama limitine bağlı kalma kararı alındı. Trabzonspor'un devre arasında maksimum 3 transfer yaparak bütçeyi de 10 milyon TL'nin altında tutması bekleniyor.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER SPOR HABERLERİ
Daha Fazla Gör
- Ceza indirimi son dakika! Genel af çıkacak mı? 2. yargı paketi son durum ceza indirimi olacak mı?
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 152. yeni bölüm fragmanı! EDHO 152. bölüm fragmanı izle!
- Kürecik nerede? İncirlik ve Kürecik üssü nerede?
- Başkan Erdoğan canlı yayında açıkladı: Kürecik ve İncirlik kapatılabilir |Video
- Sevr Antlaşması nedir? Sevr Antlaşması maddeleri nelerdir?
- 894 TL taksitle ev sahibi olma imkanı! TOKİ 100 bin konut başvuruları başladı mı? 2020 TOKİ başvuruları nasıl yapılır?
- Google uygulamaları Türkiye’den kalkıyor mu? Google’dan flaş Android açıklaması!
- Kimse Bilmez bitti mi, final mi yaptı? Kimse Bilmez neden yok? 26. yeni bölüm ne zaman?
- BİM aktüel 20 Aralık kataloğu yayında! BİM aktüel ürünler kataloğu: Haftanın ürünü cam ankastre seti…
- Beşiktaş'a Yeni Malatyaspor darbesi! Beşiktaş: 0 - Yeni Malatyaspor: 2 Maç sonucu
- Terör örgütü PKK-KCK’nın kirli planı ortaya çıktı! O isimdeki sahte oluşumla...
- Firari Said Sefa'dan, Diyarbakır'daki evlat nöbetindeki ailelere küstah sözler!