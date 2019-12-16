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Yüzde 30 aşılmayacak!

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Giriş Tarihi: 16.12.2019
YÜZDE 30 AŞILMAYACAK!

 'nin lisans talimatındaki harcama limitini yüzde 30'den 40'a çıkartmasına göstermişti. Trabzon yönetimi TFF'nin limit artırım kararına rağmen 'ya verilen sözlere harfiyen uyma ve bu doğrultuda da yüzde 30 harcama limitine bağlı kalma kararı alındı.

Trabzonspor TFF'nin lisans talimatındaki harcama limitini yüzde 30'den 40'a çıkartmasına göstermişti. Trabzon yönetimi TFF'nin limit artırım kararına rağmen UEFA'ya verilen sözlere harfiyen uyma ve bu doğrultuda da yüzde 30 harcama limitine bağlı kalma kararı alındı. Trabzonspor'un devre arasında maksimum 3 transfer yaparak bütçeyi de 10 milyon TL'nin altında tutması bekleniyor.

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