Beşiktaş son vuruşlarda büyük sıkıntı yaşadı!
Giriş Tarihi: 16.12.2019
Sahasında Yeni Malatya'ya yenilen Beşiktaş, rakibi karşısında son vuruşlarda büyük sıkıntı yaşadı. Rakip kaleye toplamda 12 şut gönderen Siyah- Beyazlılar, sadece 1 kez isabet sağlayabildi. Kartal'ın ilk ve tek isabetli şutu 90+1'de Burak Yılmaz'ın kafa şutuyla geldi. Beşiktaş dün yaptığı 33 ortada ise 7 kez isabet sağladı. İstatistikleri sınıfta kaldı.Sahasında Yeni Malatya'ya yenilen Beşiktaş, rakibi karşısında son vuruşlarda büyük sıkıntı yaşadı. Rakip kaleye toplamda 12 şut gönderen Siyah- Beyazlılar, sadece 1 kez isabet sağlayabildi. Kartal'ın ilk ve tek isabetli şutu 90+1'de Burak Yılmaz'ın kafa şutuyla geldi. Beşiktaş dün yaptığı 33 ortada ise 7 kez isabet sağladı. İstatistikleri sınıfta kaldı.
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