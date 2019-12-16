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Beşiktaş son vuruşlarda büyük sıkıntı yaşadı!

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Giriş Tarihi: 16.12.2019
KARAVANA ATTI

Sahasında Yeni 'ya yenilen , rakibi karşısında . Rakip kaleye toplamda 12 şut gönderen Siyah- Beyazlılar, sadece 1 kez isabet sağlayabildi. 'ın ilk ve tek isabetli şutu 90+1'de 'ın kafa şutuyla geldi. Beşiktaş dün yaptığı 33 ortada ise 7 kez isabet sağladı. İstatistikleri sınıfta kaldı.

Sahasında Yeni 'ya yenilen Beşiktaş, rakibi karşısında . Rakip kaleye toplamda 12 şut gönderen Siyah- Beyazlılar, sadece 1 kez isabet sağlayabildi. Kartal'ın ilk ve tek isabetli şutu 90+1'de 'ın kafa şutuyla geldi. dün yaptığı 33 ortada ise 7 kez isabet sağladı. İstatistikleri sınıfta kaldı.

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