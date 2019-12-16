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Trabzon’un konuğu Denizli

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Giriş Tarihi: 16.12.2019
TRABZON’UN KONUĞU DENİZLİ

, 15. haftanın kapanış maçında saat 20.00'de Denizlispor'u konuk edecek. Özkahya yönetecek. Karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından yayınlanacak.

Trabzonspor, 15. haftanın kapanış maçında saat 20.00'de Denizlispor'u konuk edecek. Özkahya yönetecek. Karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından yayınlanacak.

4 FUTBOLCU KART SINIRINDA
Trabzonspor'da Denizlispor ile oynanacak olan maç öncesi Hosseini, Yusuf Sarı, Campi ve Nwakaeme, sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Kart görürlerse maçında oynayamayacakla

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