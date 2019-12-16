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Son dakika: Başakşehir'in rakibi belli oluyor

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Giriş Tarihi: 16.12.2019
BAŞAKŞEHİR'İN RAKİBİ BELLİ OLUYOR

'nde son 32 tur eşleşmelerinin kura çekimi 'nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde yapılıyor. Temsilcimiz 'in de rakibi belli oluyor.

'nin Nyon kentindeki Genel Merkezi'nde 'ndeki son 32 turu kura çekimi TSİ 15.00'te başladı... Kura çekiminde seri başı olarak yer alan temsilcimiz 'in de rakibi belli oluyor...

Son 32 turu ilk maçları 20 Şubat, rövanşları ise 26-27 Şubat 2020 tarihlerinde yapılacak. Seri başı takımlar, rövanş karşılaşmalarını sahalarında oynayacak.

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UEFA Avrupa Ligi son 32 turu kura çekimindeki iki torba şu takımlardan oluşuyor.

Seri başılar: Medipol Başakşehir, Ajax (), Arsenal (), Basel (İsviçre), Benfica (Portekiz), Braga (Portekiz), Celtic (İskoçya), Espanyol (), Gent (Belçika), Inter (İtalya), LASK (), Malmö (İsveç), (İngiltere), Porto (Portekiz), Salzburg (Avusturya), Sevilla (İspanya)

Seri başı olmayanlar: APOEL (Kıbrıs Rum Kesimi), AZ Alkmaar (Hollanda), (), Cluj (Romanya), (Belçika), Kopenhag (Danimarka), (Almanya), Getafe (İspanya), Ludogorets (Bulgaristan), Olympiakos (Yunanistan), Glasgow Rangers (İskoçya), Roma (İtalya), (Ukrayna), Sporting Lizbon (Portekiz), Wolfsburg (Almanya), Wolverhampton (İngiltere)

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