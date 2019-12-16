Son dakika: Başakşehir'in rakibi belli oluyor
UEFA Avrupa Ligi'nde son 32 tur eşleşmelerinin kura çekimi İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde yapılıyor. Temsilcimiz Medipol Başakşehir'in de rakibi belli oluyor.
İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde Avrupa Ligi'ndeki son 32 turu kura çekimi TSİ 15.00'te başladı... Kura çekiminde seri başı olarak yer alan temsilcimiz Medipol Başakşehir'in de rakibi belli oluyor...
Son 32 turu ilk maçları 20 Şubat, rövanşları ise 26-27 Şubat 2020 tarihlerinde yapılacak. Seri başı takımlar, rövanş karşılaşmalarını sahalarında oynayacak.
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UEFA Avrupa Ligi son 32 turu kura çekimindeki iki torba şu takımlardan oluşuyor.
Seri başılar: Medipol Başakşehir, Ajax (Hollanda), Arsenal (İngiltere), Basel (İsviçre), Benfica (Portekiz), Braga (Portekiz), Celtic (İskoçya), Espanyol (İspanya), Gent (Belçika), Inter (İtalya), LASK (Avusturya), Malmö (İsveç), Manchester United (İngiltere), Porto (Portekiz), Salzburg (Avusturya), Sevilla (İspanya)
Seri başı olmayanlar: APOEL (Kıbrıs Rum Kesimi), AZ Alkmaar (Hollanda), Bayer Leverkusen (Almanya), Cluj (Romanya), Club Brugge (Belçika), Kopenhag (Danimarka), Eintracht Frankfurt (Almanya), Getafe (İspanya), Ludogorets (Bulgaristan), Olympiakos (Yunanistan), Glasgow Rangers (İskoçya), Roma (İtalya), Shakhtar Donetsk (Ukrayna), Sporting Lizbon (Portekiz), Wolfsburg (Almanya), Wolverhampton (İngiltere)
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