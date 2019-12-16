Şampiyonlar Ligi eşleşmeleri belli oldu
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu kuraları çekildi. İlk maçlar 18-19 Şubat ile 25-26 Şubat, rövanş maçları ise 10-11 Mart ile 17-18 Mart tarihlerinde oynanacak.
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu kura çekimi İsviçre'nin Nyon kentinde yapıldı ve eşleşmeler belli oldu. Kura çekimini TFF yönetim kurulu üyesi Hamit Altıntop gerçekleştirdi.
ŞAMPİYONLAR LİGİ SON 16 TURU EŞLEŞMELERİ
Borussia Dortmund - PSG
Atalanta - Valencia
Atletico Madrid - Liverpool
Chelsea - Bayern Munich
Lyon - Juventus
Tottenham - RB Leipzig
Napoli - Barcelona
ŞAMPİYONLAR LİGİ SON 16 TURU MAÇLARI NE ZAMAN?
2019-2020 Şampiyonlar Ligi son 16 turu karşılaşmaları 2020 yılının Şubat ve Mart aylarında oynanacak.
İlk maçlar 18-19 Şubat ile 25-26 Şubat tarihlerinde gerçekleşecek. Rövanş müsabakaları ise 10-11 Mart ile 17-18 Mart günlerinde düzenlenecek.
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