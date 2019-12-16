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Şampiyonlar Ligi eşleşmeleri belli oldu

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Giriş Tarihi: 16.12.2019 Güncelleme Tarihi: 16.12.2019
ŞAMPİYONLAR LİGİ EŞLEŞMELERİ BELLİ OLDU

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu kuraları çekildi. İlk maçlar 18-19 Şubat ile 25-26 Şubat, rövanş maçları ise 10-11 Mart ile 17-18 Mart tarihlerinde oynanacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu kura çekimi İsviçre'nin Nyon kentinde yapıldı ve eşleşmeler belli oldu. Kura çekimini TFF yönetim kurulu üyesi gerçekleştirdi.

ŞAMPİYONLAR LİGİ SON 16 TURU EŞLEŞMELERİ

- PSG

-

Atalanta - Valencia

Atletico Madrid - Liverpool

Chelsea - Bayern Munich

Lyon - Juventus

Tottenham - RB Leipzig

Napoli - Barcelona

ŞAMPİYONLAR LİGİ SON 16 TURU MAÇLARI NE ZAMAN?
2019-2020 Şampiyonlar Ligi son 16 turu karşılaşmaları 2020 yılının Şubat ve Mart aylarında oynanacak.

İlk maçlar 18-19 Şubat ile 25-26 Şubat tarihlerinde gerçekleşecek. Rövanş müsabakaları ise 10-11 Mart ile 17-18 Mart günlerinde düzenlenecek.

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