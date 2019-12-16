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Galatasaray'dan sürpriz transfer!

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Giriş Tarihi: 16.12.2019 Güncelleme Tarihi: 16.12.2019
GALATASARAY'DAN SÜRPRİZ TRANSFER!

transfer bombasını sonunda patlattı. Sivasspor'un milli yıldızı Emre Kılınç sezon sonu Galatasaray forması giyecek. Genç oyuncu uzun süredir Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın da transfer listesindeydi.

, 'un başarılı oyuncularından Emre Kılınç ile söz kesti. Son dakika haberine göre transferin sezon sonu gerçekleşeceği kaydedildi. Adı Fenerbahçe ile de anılan yıldız orta saha oyuncusu, önümüzdeki sezon büyük ölçüde sarı kırmızılı formayı giyecek.

'de transferin gözde isimlerinden Emre Kılınç, önümüzdeki sezondan itibaren büyük ölçüde Galatasaray forması giyecek. Sarı kırmızılılar, ezeli rakibi Fenerbahçe'nin de transfer listesinde yer alan oyuncu için elini çabuk tuttu ve başarılı oyuncu ile anlaşma sağladı.

Gaşatasaray teknik direktör 'in çok beğendiği ve takımında görmek istediği Emre, bu sezon Demir Grup Sivasspor formasıyla 6 gol atarken 5 asist üretti.

25 yaşındaki sol ayaklı oyuncunun kulübüyle sözleşmesi 30 Haziran 2020'de sona erecek.

EMRE KILINÇ KİMDİR?
Emre Kılınç, 23 Ağustos 1994 tarihinde dünyaya geldi. Futbola Akademikspor başlayan Emre Kılınç, burada gözlemcilerinin dikkatini çekti ve 2009 yılında Boluspor altyapısına transfer oldu. 2010 yılında Coca Cola U-16 Akademi liginde dikkatleri üzerine çeken Emre, turnuvayı gol kralı olarak tamamladı ve aynı zamanda turnuvanın en centilmen oyuncusu seçildi. 2010 yılında profesyonelliğe geçiş mukavelesi imzalayarak as takıma alındı. Boluspor forması ile ilk resmî karşılaşmasına 4 Aralık 2011 tarihinde Denizlispor'a karşı oynanan 1. Lig karşılaşmasında çıktı. Emre Kılınç, Türkiye U-19, U-20 ve U-21 millî takımlarında forma giymiştir.

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