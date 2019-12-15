Beşiktaş'a Yeni Malatyaspor darbesi! Beşiktaş: 0 - Yeni Malatyaspor: 2 Maç sonucu

Süper Lig'de Beşiktaş, Sergen Yalçın yönetimindeki Yeni Malatya'yı evinde konuk etti. Siyah beyazlılar karşılaşmayı 2-0 kaybetti ve zirve yarışında ağır bir darbe aldı.

Beşiktaş, Süper Lig'in 15. haftasında BtcTurk Yeni Malatyaspor'u evinde konuk etti. İki takımın da pozisyona girmekte zorlandığı müsabakanın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı. İkinci yarıda bulduğu iki golle durumu 2-0'a getiren BtcTurk Yeni Malatyaspor, Beşiktaş'ın 6 maçlık galibiyet serisine son verdi.

Beşiktaş, Süper Lig'in 15. haftasında sahasında Yeni Malatyaspor ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi.

MAÇTAN DAKİKALAR

29. dakikada sol kanatta bulunan Caner'in pasında ceza sahası içi sol tarafında topla buluşan Adem Ljajic'in vuruşunda meşin yuvarlak kalenin solundan dışarı gitti.



33. dakikada Adem Ljajic'in orta sahada Atiba ile verkaç yaptıktan sonra topla beraber ilerleyip ceza yayı sağ tarafından yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kalenin solundan dışarıya çıktı.



İki takımın da pozisyona girmekte zorlandığı müsabakanın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.

KARŞILAŞMADAN NOTLAR

Süper Lig'in 15. haftasında BtcTurk Yeni Malatyaspor'u konuk eden Beşiktaş'ta teknik direktör Abdullah Avcı, ideal kadrosundaki oyuncuları sahaya sürdü.

Ligin 14. haftasında Kasımpaşa ile oynanan karşılaşmadaki kadrosunu bozmayan Avcı, UEFA Avrupa Ligi'ndeki Wolverhampton maçında kadroya almadığı Loris Karius, Gökhan Gönül, Domagoj Vida, Caner Erkin, Atiba Hutchinson, Adem Ljajic ve Burak Yılmaz'ı ilk 11'de sahaya sürdü.

Avcı, Wolverhampton maçında ilk 11'de oynattığı Pedro Rebocho'yu BtcTurk Yeni Malatyaspor karşısında da görevlendirdi.

Tecrübeli teknik adam, UEFA Avrupa Ligi'ndeki son hafta maçında sonradan oyuna dahil ettiği Muhammed Elneny, Enzo Roco ve Abdoulay Diaby'i de lig mücadelesinde ilk 11'de oynattı.

WOLVERHAMPTON 11'İ YEDEKTE

Beşiktaş'ın Wolverhampton ile oynadığı maçta ilk 11'de görev alan Utku Yuvakuran, Umut Nayir, Güven Yalçın, Oğuzhan Özyakup, Tyler Boyd, Erdoğan Kaya, Necip Uysal, Jeremain Lens ve Erdem Seçgin, BtcTurk Yeni Malatyaspor mücadelesinde yedek soyundu.

Wolverhampton maçında yine ilk 11'de oynayan Kerem Kalafat ise lig mücadelesinde Avcı tarafından kadroda tercih edilmedi.

Siyah-beyazlı ekipte ayrıca Muhayer Oktay, yedekler arasında yer aldı.

BAŞKAN ÇEBİ YİNE YALNIZ BIRAKMADI

Son haftalardaki kritik maçlar öncesi BJK Nevzat Demir Tesisleri'ne giderek teknik heyet ve oyuncularla bir araya gelen kulüp başkanı Ahmet Nur Çebi, BtcTurk Yeni Malatyaspor karşılaşması öncesinde de bu geleneğini sürdürdü.

Çebi, tesislerde futbolcularla buluşarak zorlu karşılaşma için oyunculara moral verdi.

Ahmet Nur Çebi, Yeni Malatyaspor Kulübü Başkanı Adil Gevrek ile maç öncesi bir araya geldi.

Başkan Gevrek, Çebi'ye Malatya'nın yöresel ürünlerinden oluşan kayısı tabağı hediye etti.

STAT DOLDU

Beşiktaşlı taraftarlar, ligde son 6 karşılaşmada elde ettiği galibiyetlerle zirve mücadelesine giren takımlarına BtcTurk Yeni Malatyaspor maçında büyük destek verdi.

Vodafone Park tribünlerini tamamen dolduran taraftarlar, maç öncesi şampiyonluk şarkıları söyledi.

Taraftarlar, ayrıca Beşiktaş'ın gelecek hafta konuk olacağı Fenerbahçe aleyhine tezahüratta bulundu.

YENİ MALATYASPOR'DA GÖKHAN TÖRE YEDEK

BtcTurk Yeni Malatyaspor'da Gökhan Töre yedekler arasında yer aldı.

Gökhan Töre, geride kalan sezonlarda Beşiktaş forması giymişti.