UEFA Avrupa Ligi kura çekimi ne zaman? Başakşehir’in muhtemel rakipleri kimler?
UEFA Avrupa Ligi kura çekimi ne zaman sorusu futbolseverler tarafından sorgulanıyor. Başakşehir’in muhtemel rakipleri kimler? Temsilcimiz Medipol Başakşehir’in gruptan çıkmayı başardığı UEFA Avrupa Ligi’nde 2.tur için eşleşmeler belli olacak. Başakşehir kura çekimine seri başı olarak katılacak. Tarihinde ilk kez gruptan çıkmayı başaran İstanbul ekibi gruptan lider çıkmayı başarmıştı. İşte Başakşehir’in muhtemel rakipleri!
Başakşehir'in muhtemel rakipleri sorgulanırken UEFA Avrupa Ligi kura çekimi ne zaman sorusu gündem oldu. Üç takımla katıldığımız UEFA Avrupa Ligi'nde yola sadece Medipol Başakşehir devam ediyor. Okan Buruk'un teknik direktörlüğünü yaptığı Başakşehir grubundan lider çıkarak 2.tura yükselmişti. Başakşehir'in rakipleri merak edilirken gözler UEFA Avrupa Ligi kura çekimine çevrildi. Peki, UEFA Avrupa Ligi kura çekimi ne zaman? İşte yanıtı!
BAŞAKŞEHİR'İN MUHTEMEL RAKİPLERİ KİMLER?
Wolverhampton, AZ Alkmaar, Leverkusen, Kopenhag, Rangers, Getafe, Wolfsburg, Club Brugge, Sporting, Shakhtar, Cluj, Olympiakos, Ludogorets, Frankfurt, APOEL.
Son 32 Turu'ndaki maçlar 20-27 Şubat tarihlerinde oynanacak.
UEFA AVRUPA LİGİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?
Başakşehir'in Son 32 Turu'ndaki rakibi 16 Aralık Pazartesi günü İsviçre'nin Nyon şehrinde çekilecek kura ile belli olacak.
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