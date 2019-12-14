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Galatasaray'da Falcao sevinci 74 gün sonra ilk 11'de sahaya çıktı

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Giriş Tarihi: 14.12.2019
FALCAO 74 GÜN SONRA...

, son oynadıkları Saint-Germain maçına göre müsabakası 11’inde 3 değişiklik yaptı. Sarı-kırmızılılarda ayrıca 74 gün sonra 11’de sahaya çıktı.

, maçına uzun bir süre sonra ideale yakın bir kadro ile çıktı. Terim, ligde son oynanan Saint-Germain maçının 11'ine göre kadroda 3 değişiklik yaptı. Sakatlıkları geçen ile 11'de, ise 21 kişilik kadroda yer aldı. Sakatlıkları devam eden Florin Andone ile Luyindama da kadroda bulunmuyor. Ayrıca kadroda Jean Michael Seri ile kadro dışı kalan Steven Nzonzi de yer almıyor.

Sarı-kırmızılıların Ankaragücü karşındaki 11'i Muslera, Mariano, Donk, Marcao, Nagatomo, Mario Lemina, , Sofiane Feghouli, Younes Belhanda, Ryan Babel ve oldu.
Yedek kulübesindeki ise isimler ise; Okan Kocuk, Emre Taşdemir, , Adem Büyük, , Jimmy Durmaz, Emin Bayram, Taylan Antalyalı ve Emre Mor.

FALCAO 74 GÜN SONRA 11'DE
Alanyaspor müsabakası ile birlikte sakatlığının ardından formasına kavuşan Radamel Falcao bu maçta 13 dakika, hafta içindeki Paris Saint-Germain karşılaşmasında da 29 dakika süre almıştı. Kolombiyalı golcü en son 11 çıktığı 1 Ekim'deki maçının ardından Ankaragücü karşısında 74 gün sonra 11'de sahaya çıktı.

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