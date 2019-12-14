Galatasaray Ankaragücü maç özeti golleri – GS Ankaragücü özeti!
Galatasaray Ankaragücü maç özeti golleri ve önemli anları futbolseverler tarafından sorgulanıyor. Sahasında Ankaragücü’nü ağırlayan Galatasaray’a soğuk duş. GS Ankaragücü özet anları gol düellosuna sahne oldu. Galatasaray iki farkla öne geçtiği maçta çok önemli 2 puan kaybetti. Galatasaray Ankaragücü özet ve golleri de araştırılıyor.
GS Ankaragücü özet dakikaları nefes kesti. Galatasaray 90+1'de yıkıldı. Ligin son sırasında yer alan Ankaragücü'nü sahasında ağırlayan Galatasaray, iki farklı öne geçmesine rağmen rakibine çok önemli 2 puan kaybetti. Galatasaray Ankaragücü maç özeti ve golleri merak ediliyor. Galatasaray Feghouli ve Belhanda'nın golleriyle öne geçti ancak üstünlüğünü koruyamadı.
GALATASARAY ANKARAGÜCÜ MAÇ ÖZETİ (1.YARI)
8. dakikada Sedat Ağçay'ın pasında ceza sahası içinde topla buluşan İlhan Parlak'ın çaprazdan sert vuruşunda meşin yuvarlak yandan auta gitti.
10. dakikada Belhanda'nın pasıyla sağ kanattan son çizgiye inen Mariano, ceza sahası içinde Falcao'ya ortaladı. Bu futbolcunun kafa vuruşunda kaleci Korcan topu kornere gönderdi.
22. dakikada Ankaragücü savunmasının hatasında topu kapan Lemina uzaktan çok sert vurdu ancak meşin yuvarlak az farkla yandan auta çıktı.
31. dakikada Babel'in pasında Falcao ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluştu. Kolombiyalı futbolcunun şutunda top az farkla dışarı çıktı.
34. dakikada gelişen Galatasaray atağında Mariano'nun sağdan yaptığı ortada Feghouli ceza sahası içinde yükselip kafayı vurdu ancak top üstten dışarı çıktı.
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