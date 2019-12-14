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Fatih Terim'den Steven Nzonzi açıklaması: Yaptığının karşılığı buydu

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Giriş Tarihi: 14.12.2019 Güncelleme Tarihi: 14.12.2019
TERİM'DEN NZONZİ AÇIKLAMASI: YAPTIĞININ KARŞILIĞI BUYDU

Teknik Direktörü , hakkında konuştu. Terim, Nzonzi için "Yaptığının karşılığı buydu," ifadelerini kullandı.

Teknik Direktörü , hakkında konuştu.

Fatih Terim, bırakılan Steven Nzonzi için şu açıklamalarda bulundu; "Nzonzi'nin yaptığının karşılığı buydu, biz de uyguladık. Bu sadece bana değil, takım arkadaşlarına da saygısızlıktı. Kimsenin böyle bir şey yapmaya hakkı yok. Yaptırım gayet doğal.''

Galatasaray'da Nzonzi'nin ardından o isimle de yollar ayrılıyor GALATASARAY'DA NZONZİ'NİN ARDINDAN O İSİMLE DE YOLLAR AYRILIYOR

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