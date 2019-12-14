Fatih Terim'den Steven Nzonzi açıklaması: Yaptığının karşılığı buydu
Giriş Tarihi: 14.12.2019 Güncelleme Tarihi: 14.12.2019
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Steven Nzonzi hakkında konuştu. Terim, Nzonzi için "Yaptığının karşılığı buydu," ifadelerini kullandı.
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Steven Nzonzi hakkında konuştu.
Fatih Terim, kadro dışı bırakılan Steven Nzonzi için şu açıklamalarda bulundu; "Nzonzi'nin yaptığının karşılığı buydu, biz de uyguladık. Bu sadece bana değil, takım arkadaşlarına da saygısızlıktı. Kimsenin böyle bir şey yapmaya hakkı yok. Yaptırım gayet doğal.''
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