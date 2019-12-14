Galatasaray - MKE Ankaragücü | İlk 11'ler belli oldu
Giriş Tarihi: 14.12.2019
Süper Lig'in 15. haftasında Galatasaray bu akşam MKE Ankaragücü'nü konuk edecek. Türk Telekom Stadyumu'nda başlayacak maçta, ligde 6. sırada yer alan sarı-kırmızılılar rakibini yenmesi durumunda puan durumunu yeniden belirleyecek. İşte Galatasaray- MKE Ankaragücü maçı 11'leri...
Süper Lig'in 15. haftasında Galatasaray, MKE Ankaragücü'nü konuk ediyor. 20.00'de başlayacak ve Türk Telekom Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmayı hakem Ali Şansalan yönetecek. Şansalan'ın yardımcılıklarını Serkan Ok ve Mehmet Kısal yapacak.
Galatasaray: Muslera, Mariano, Marcao, Donk, Nagatomo, Belhanda, Lemina, Ömer Bayram, Babel, Feghouli, Falcao
Ankaragücü :
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER SPOR HABERLERİ
- Trabzonspor'da tek hedef şampiyonluk
- Beşiktaş eski yıldızını bedava getirecek
- Almanlar mağlubiyetini hazmedemedi
- Nzonzi'nin ardından o isimle de yollar ayrılıyor
- ''Kenetlen Trabzon''
- ''3’te 3 yapalım koltuğu kapalım''
- Fenerbahçe'de sakatlık şoku!
- Beşiktaş derbisi öncesi Vedat Muriqi tehlikesi
- Umudumuz Başakşehir
- Kasımpaşa’dan TFF’ye sert tepki
Daha Fazla Gör
- Son dakika: 18 yıl hapis cezası olan firari Trabzon'da yakalandı
- Jandarma ekipleri 4 şüpheliyi suçüstü yakaladı
- İskenderun Demir Çelik fabrikasında patlama
- Bakan Soylu, "hendek operasyonuyla" ilgili sözleriyle haddini aşan HDP'li vekile ağzının payını verdi
- Cezaevindeki FETÖ üyesine AİHM de inanmadı
- İmamoğlu'ndan Kanal İstanbul için "mahkeme" tehdidi! Talimatı İngiltere'den mi alıyor?
- Kırşehir'de otobüs ile otomobil çarpıştı: 3 ölü, 1 yaralı
- Galatasaray'da Nzonzi'nin ardından o isimle de yollar ayrılıyor
- Libya ile anlaşma bölgenin "enerjisini" artıracak! Türkiye bölgede sondaja başlayabilir!
- Milli Muharip Uçağı TF-X için geri sayım
- ABD yaptırım silahını doğalgaz hatları için kullanabilir
- Kılıçdaroğlu'nun İstanbul'daki ziyareti CHP'yi karıştırdı! Aralarında Hüseyin Avni Mutlu da vardı