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Galatasaray - MKE Ankaragücü | İlk 11'ler belli oldu

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Giriş Tarihi: 14.12.2019
GALATASARAY - MKE ANKARAGÜCÜ | İLK 11'LER BELLİ OLDU

'in 15. haftasında bu akşam 'nü konuk edecek. Stadyumu'nda başlayacak maçta, ligde 6. sırada yer alan sarı-kırmızılılar rakibini yenmesi durumunda puan durumunu yeniden belirleyecek. İşte Galatasaray- MKE Ankaragücü maçı 11'leri...

'in 15. haftasında , 'nü konuk ediyor. 20.00'de başlayacak ve Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmayı hakem Ali Şansalan yönetecek. Şansalan'ın yardımcılıklarını Serkan Ok ve Mehmet Kısal yapacak.

Galatasaray: Muslera, Mariano, Marcao, Donk, Nagatomo, , Lemina, , Babel, Feghouli, Falcao

Ankaragücü :

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