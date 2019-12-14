Galatasaray - MKE Ankaragücü | İlk 11'ler belli oldu

Süper Lig'in 15. haftasında Galatasaray bu akşam MKE Ankaragücü'nü konuk edecek. Türk Telekom Stadyumu'nda başlayacak maçta, ligde 6. sırada yer alan sarı-kırmızılılar rakibini yenmesi durumunda puan durumunu yeniden belirleyecek. İşte Galatasaray- MKE Ankaragücü maçı 11'leri...

Süper Lig'in 15. haftasında Galatasaray, MKE Ankaragücü'nü konuk ediyor. 20.00'de başlayacak ve Türk Telekom Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmayı hakem Ali Şansalan yönetecek. Şansalan'ın yardımcılıklarını Serkan Ok ve Mehmet Kısal yapacak.

Galatasaray: Muslera, Mariano, Marcao, Donk, Nagatomo, Belhanda, Lemina, Ömer Bayram, Babel, Feghouli, Falcao

Ankaragücü :