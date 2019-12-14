Galatasaray'da Nzonzi'nin ardından o isimle de yollar ayrılıyor
Galatasaray Spor Kulübü Steven Nzonzi'nin son antrenmandaki disiplinsiz davranışları nedeniyle süresiz olarak kadro dışı bırakıldığını duyurmuştu. Bu haberin üzerinden 24 saat geçmeden yeni bir haber daha geldi. Sarı kırmızılı yönetim Brezilyalı defans oyuncusu Mariao'nun menajerini İstanbul'a çağırdı.
Yeni Malatyaspor'da oynadığı futbolla bir hayli ilgi çeken ve Beşiktaş'ın transfer listesinin 1 numarasında yer alan Guilherme ile Galatasaray'ın gözden çıkardığı Mariano'nun menajeri Marcelo Robalinho'nun sabah saatlerinde İstanbul'a geldiği ortaya çıktı.
MARİANO GALATASARAY'DAN AYRILIYOR
Hemen hemen her maçtan sonra ocak ayını işaret eden ve kadroda köklü değişikliklere gitmeye hazırlanan Fatih Terim'in Mariano'nun üzerini çizdiği belirtilirken, Brezilyalı sağ bekin menajerinin bonservis şartlarını konuşmak için Galatasaray yönetimiyle bir araya geleceği öğrenildi.
Öte yandan Galatasaray Spor Kulübü dün Steven Nzonzi'nin son antrenmandaki disiplinsiz davranışları nedeniyle süresiz olarak kadro dışı bırakıldığını duyurmuştu.
Kaynak; Akşam
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