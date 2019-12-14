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Galatasaray'da Nzonzi'nin ardından o isimle de yollar ayrılıyor

SPOR
Giriş Tarihi: 14.12.2019 Güncelleme Tarihi: 14.12.2019
NZONZİ'NİN ARDINDAN O İSİMLE DE YOLLAR AYRILIYOR

Spor Kulübü 'nin son antrenmandaki disiplinsiz davranışları nedeniyle süresiz olarak bırakıldığını duyurmuştu. Bu haberin üzerinden 24 saat geçmeden yeni bir daha geldi. Sarı kırmızılı yönetim Brezilyalı defans oyuncusu Mariao'nun menajerini 'a çağırdı.

'da oynadığı futbolla bir hayli ilgi çeken ve 'ın listesinin 1 numarasında yer alan Guilherme ile 'ın gözden çıkardığı Mariano'nun menajeri Marcelo Robalinho'nun sabah saatlerinde 'a geldiği ortaya çıktı.

MARİANO GALATASARAY'DAN AYRILIYOR

Hemen hemen her maçtan sonra ocak ayını işaret eden ve kadroda köklü değişikliklere gitmeye hazırlanan 'in Mariano'nun üzerini çizdiği belirtilirken, Brezilyalı sağ bekin menajerinin bonservis şartlarını konuşmak için Galatasaray yönetimiyle bir araya geleceği öğrenildi.

Öte yandan Galatasaray Spor Kulübü dün 'nin son antrenmandaki disiplinsiz davranışları nedeniyle süresiz olarak bırakıldığını duyurmuştu.

Kaynak; Akşam

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