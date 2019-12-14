Liverpool 8'de 8 yaptı
Giriş Tarihi: 14.12.2019
İngiltere Premier Lig'de lider Liverpool, Watford'u 2-0 yenerek üst üste 8. galibiyetini aldı. Liverpool'un golleri Muhammed Salah'tan geldi.
İngiltere Premier Lig 17. hafta mücadelesinde Liverpool, Anfield Stadı'nda Watford'u ağırladı.
Ev sahibi ekip, Muhammed Salah'ın 38 ve 90. dakikalarda attığı gollerle karşılaşmadan 2-0 galip ayrıldı.
Bu sonuçla namağlup lider Liverpool üst üste 8. galibiyetini aldı ve puanını 49'a çıkardı. Lig sonuncusu Watford 9 puanda kaldı.
Kaynak: AA
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