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Liverpool 8'de 8 yaptı

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Giriş Tarihi: 14.12.2019
LİVERPOOL DURDURULAMIYOR

'de lider , Watford'u 2-0 yenerek üst üste 8. galibiyetini aldı. Liverpool'un golleri 'tan geldi.

17. hafta mücadelesinde , Anfield Stadı'nda Watford'u ağırladı.

Ev sahibi ekip, 'ın 38 ve 90. dakikalarda attığı gollerle karşılaşmadan 2-0 galip ayrıldı.

Bu sonuçla namağlup lider Liverpool üst üste 8. galibiyetini aldı ve puanını 49'a çıkardı. Lig sonuncusu Watford 9 puanda kaldı.

Kaynak: AA

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