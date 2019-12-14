Galatasaray Ankaragücü maçı CANLI anlatım İZLE

Galatasaray Süper Lig'in 15. haftasında evinde ligde zor günler geçiren Ankaragücü'nü konuk ediyor. Hafta içinde Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı PSG maçında alınan 5-0 mağlubiyet ve sonrasında Nzonzi'nin kadro dışı kalması olayıyla sarsılan sarı kırmızılılarda moraller kötü. Terim'in öğrencileri Ankaragücü maçında taraftarı karşısında farklı galibiyet alarak kara bulutları dağıtmak istiyor. Oynadığı son 6 resmi maçta mağlup olan Ankaragücü ise Galatasaray karşısında bu kötü gidişe son vermek istiyor. Saat 20'de Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu'nda başlayacak olan karşılaşmayı hakem Ali Şansalan yönetecek. Futbolseverler beIN SPORTS ekranından naklen yayınlanacak olan karşılaşmayı ahaber.com.tr canlı skor sayfamız üzerinden takip edebilecekler.

Galatasaray Süper Lig'in 15. haftasında evinde ligde zor günler geçiren Ankaragücü'nü konuk ediyor.

Hafta içinde Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı PSG maçında alınan 5-0 mağlubiyet ve sonrasında Nzonzi'nin kadro dışı kalması olayıyla sarsılan sarı kırmızılılarda moraller kötü. Terim'in öğrencileri Ankaragücü maçında taraftarı karşısında farklı galibiyet alarak kara bulutları dağıtmak istiyor. Oynadığı son 6 resmi maçta mağlup olan Ankaragücü ise Galatasaray karşısında bu kötü gidişe son vermek istiyor. Saat 20'de Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu'nda başlayacak olan karşılaşmayı hakem Ali Şansalan yönetecek.

Futbolseverler beIN SPORTS ekranından naklen yayınlanacak olan karşılaşmayı ahaber.com.tr canlı skor sayfamız üzerinden takip edebilecekler.

GALATASA RAY ANKARAGÜCÜ CANLI ANLATIM

Galatasaray, Süper Lig'in 15. haftasında MKE Ankaragücü'nü konuk edecek. Sarı-kırmızılı ekip, rakibini yenerek zirve yarışını sürdürmek istiyor.

Türk Telekom Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı haken Ali Şansalan yönetecek.

Bu sezon mücadele ettiği tüm kulvarlarda beklentilerin altında bir performans sergileyen Galatasaray, Süper Lig'in geride kalan bölümünde 6 galibiyet, 5 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı. Sarı-kırmızılı takım, 14. haftayı 23 puanla 6. sırada tamamladı.

Ligde 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 9 yenilgisi olan MKE Ankaragücü ise 14. haftayı 9 puanla son sırada bitirdi.

MAÇTA İLK 11'LER BELLİ OLDUI

Galatasaray: Muslera, Mariano, Donk, Marcao, Nagatomo, Lemina, Ömer Bayram, Feghouli, Belhanda, Babel, Falcao

MKE Ankaragücü: Korcan, Kitsiou, Pinto, Pazdan, Kulusic, Cebrail, Sedat, Alihan, Faty, İlhan Parlak, Orgill

İki futbolcu kart ceza sınırında

BELHANDA KART CEZASI SINIRINDA

Sarı-kırmızılı takımda Younes Belhanda ile Adem Büyük, yarınki müsabakada kart görmeleri durumunda 16. haftadaki Göztepe müsabakasında forma giyemeyecek.

GOL YOLLARINDA SIKINTI YAŞIYOR

Galatasaray, bu sezon gol yollarında büyük sorun yaşıyor.

Süper Lig'de 14 müsabakada 15 gol atan sarı-kırmızılı ekip, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 6 müsabakada 1 kez ağları havalandırabildi. TFF Süper Kupa maçında 1 gol bulan Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası'ndaki tek maçta ise ağları havalandırmayı başaramadı.

Bu sezon çıktığı 22 resmi karşılaşmada 17 kez fileleri havalandıran sarı-kırmızılı ekibin gol ortalaması 0,77 oldu.