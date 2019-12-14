Fenerbahçe'de sakatlık şoku!
Giriş Tarihi: 14.12.2019 Güncelleme Tarihi: 14.12.2019
Süper Lig'in 15. haftasında Sivasspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'de sakatlık şoku yaşandı. Fenerbahçe'den yapılan açıklamada Ankaragücü kadrosuna alınmayan Hasan Ali'de ödem ve kısmi yırtık, Zajc'da ise ayak bileği bağlarında kopuk tespit edildiği belirtildi!
Fenerbahçe'den yapılan açıklama şöyle;
Hasan Ali Kaldırım: "Yapılan muayene ve tetkikler sonucunda ödem ve kısmi yırtık oluştuğu tespit edilip tedavisine başlanılmıştır."
Zajc: "Ayak bileği dönmüş ve ayak bileği bağlarında kopuk tespit edilmiştir.
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