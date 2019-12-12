Başakşehir’in muhtemel rakipleri kim? UEFA Avrupa Ligi’nde Başakşehir’in 2.turdaki muhtemel rakipleri…
Başakşehir’in muhtemel rakipleri kim? UEFA Avrupa Ligi’nde Başakşehir’in muhtemel rakipleri futbolseverler tarafından sorgulanıyor. J Grubunda mücadele eden temsilcimiz Medipol Başakşehir tarih yazdı ve gruptan lider çıkmayı başardı. 2.tura yükselen Başakşehir’in muhtemel rakipleri merak ediliyor. İşte, UEFA Avrupa Ligi’nde 2.tura yükselen takımlar ve Başakşehir’in rakipleri…
Başakşehir'in muhtemel rakipleri kim? UEFA Avrupa Ligi 2.turuna yükselen Medipol Başakşehir büyük bir başarıya imza attı. J Grubunda mücadele eden temsilcimiz M.Başakşehir 2.tura yükseldi. Futbolseverler Başakşehir'in muhtemel rakiplerini araştırmaya başladı. UEFA Avrupa Ligi'nde gruptan çıkan takımlar ve Şampiyonlar Ligi'nden gelen 8 takım belli oldu. İşte Başakşehir'in muhtemel rakipleri!
BAŞAKŞEHİR KAÇINCI TORBADA?
Gruplarını birinci sırada bitiren 12 takım seri başı olacak. Şampiyonlar Lig gruplarını üçüncü sırada tamamlayan 8 takımdan en iyi 4'ü de seri başı olarak kura çekiminde yer alacak. Grubunu ilk sırada tamamlayan Başakşehir de kuraya seri başı olarak katılacak.
BAŞAKŞEHİR'İN MUHTEMEL RAKİPLERİ!
- Apoel Nicosia (Güney Kıbrıs)
- FC Copenhagen (Danimarka)
- Getafe (İspanya)
- Sporting Lizbon (Portekiz)
- CFR Cluj (Romanya)
- Eintracht Frankfurt (Almanya)
- Glasgow Rangers (İskoçya)
- Ludogorets (Bulgaristan)
- Wolfsburg (Almanya)
- Wolverhampton (İngiltere)
- AZ Alkmaar (Hollanda)
- Club Brugge (Belçika)
- Olympiakos (Yunanistan)
- Leverkusen (Almanya)
- Shahktar Donetsk (Ukrayna)
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