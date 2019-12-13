Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'den TFF'ye çok sert tepki
Giriş Tarihi: 13.12.2019 Güncelleme Tarihi: 13.12.2019
Son dakika haberi...Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz; TFF Başkanı Nihat Özdemir, MHK Başkanı Zekeriya Alp, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Fenerbahçe Asbaşkanı Semih Özsoy arasında yapılan gizli görüşmeye ilişkin açıklamalarda bulundu. Cengiz bu görüşmeye sert tepki gösterirken, "Resmi olmayan bir makamda kulüp yöneticileriyle görüşebilirsiniz ama MHK Başkanı gelemez." dedi.
Son dakika haberine göre Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz; TFF Başkanı Nihat Özdemir, MHK Başkanı Zekeriya Alp, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Fenerbahçe Asbaşkanı Semih Özsoy arasında yapılan gizli görüşmeye ilişkin açıklamalarda bulundu. Cengiz bu görüşmeye sert tepki gösterirken, "Resmi olmayan bir makamda kulüp yöneticileriyle görüşebilirsiniz ama MHK Başkanı gelemez." dedi.
Ayrıntılar geliyor...
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