13 Aralık 2019, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'den TFF'ye çok sert tepki

SPOR
Giriş Tarihi: 13.12.2019 Güncelleme Tarihi: 13.12.2019
G.SARAY BAŞKANI CENGİZ'DEN TFF'YE ÇOK SERT TEPKİ

Son dakika haberi... Başkanı ; Başkanı , Başkanı , Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve arasında yapılan gizli görüşmeye ilişkin açıklamalarda bulundu. Cengiz bu görüşmeye gösterirken, "Resmi olmayan bir makamda kulüp yöneticileriyle görüşebilirsiniz ama MHK Başkanı gelemez." dedi.

Son dakika haberine göre Başkanı ; Başkanı , Başkanı , Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve arasında yapılan gizli görüşmeye ilişkin açıklamalarda bulundu. Cengiz bu görüşmeye gösterirken, "Resmi olmayan bir makamda kulüp yöneticileriyle görüşebilirsiniz ama MHK Başkanı gelemez." dedi.

Ayrıntılar geliyor...

Türk futbolunu bekleyen büyük tehlike! Toroğlu'ndan Nihat Özdemir ve Ali Koç'a sert sözler TÜRK FUTBOLUNU BEKLEYEN BÜYÜK TEHLİKE! TOROĞLU'NDAN NİHAT ÖZDEMİR VE ALİ KOÇ'A SERT SÖZLER

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER SPOR HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN