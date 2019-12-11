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Türk futbolunu bekleyen büyük tehlike! Toroğlu'ndan Nihat Özdemir ve Ali Koç'a sert sözler

Fotomaç Gazetesi yazarı Erman Toroğlu, Türk futbolunu yakından ilgilendiren önemli bir tehlikeye dikkat çekti. Toroğlu, 5 Aralık Perşembe günü Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve asbaşkan Semih Özsoy'un, TFF Başkanı Nihat Özdemir'in Zorlu Center'daki özel ofisinde buluşmasına dair çok önemli tespitlerde bulundu. Ali Koç ve Nihat Özdemir'in özel olarak gerçekleştirdiği görüşme, spor kamuoyunda birçok soru işaretlerini de beraberinde getirdi. Ünlü yorumcu Toroğlu konuya ilişkin olarak "Arkadaşlar bu toplantıyı neden Nihat Özdemir'in özel bürosunda yapıyorsunuz? Nihat Özdemir Futbol Federasyonu Başkanı, gidersiniz futbol federasyonuna açıkça konuşursunuz. Neden gizli gizli, kaçak girip görüşüyorsunuz?" diye sordu. İşte Türk futbolunu uzun süre meşgul edecek TFF Başkanı Nihat Özdemir- Ali Koç özel buluşmasının perde arkası….

Giriş Tarihi: 11.12.2019 09:42 Güncelleme Tarihi: 11.12.2019 10:23
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Türk futbolunu bekleyen büyük tehlike! Toroğlu'ndan Nihat Özdemir ve Ali Koç'a sert sözler
Türk futbolunu bekleyen büyük tehlike! Toroğlu'ndan Nihat Özdemir ve Ali Koç'a sert sözler


5 Aralık Perşembe günü Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve asbaşkan Semih Özsoy'un Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir'le olan görüşmesi gündeme oturdu. A spor yorumcusu ve Fotomaç Gazetesi yazarı Erman Toroğlu, bu görüşmeyle ilgili çarpıcı tespitlerde bulunurken, can alıcı sorular sordu. İşte usta yorumcunun o açıklamaları...

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Türk futbolunu bekleyen büyük tehlike! Toroğlu'ndan Nihat Özdemir ve Ali Koç'a sert sözler
Türk futbolunu bekleyen büyük tehlike! Toroğlu'ndan Nihat Özdemir ve Ali Koç'a sert sözler

Erman Toroğlu: Tarih 5 Aralık, günlerden Perşembe saat 16.50, yer Zorlu Center'da Nihat Özdemir'in bürosu. Ağır misafirler ayrı ayrı gelmeye başlıyorlar.

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Türk futbolunu bekleyen büyük tehlike! Toroğlu'ndan Nihat Özdemir ve Ali Koç'a sert sözler
Türk futbolunu bekleyen büyük tehlike! Toroğlu'ndan Nihat Özdemir ve Ali Koç'a sert sözler

Peki, nereye? Nihat Özdemir'in bürosuna. Ağır misafirler kimler mi? İkisi Ali Koç ile Semih Özsoy.

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Türk futbolunu bekleyen büyük tehlike! Toroğlu'ndan Nihat Özdemir ve Ali Koç'a sert sözler
Türk futbolunu bekleyen büyük tehlike! Toroğlu'ndan Nihat Özdemir ve Ali Koç'a sert sözler

Diğeri kim? Bence size 5 isim sorsam yine bilemezsiniz. Neden? Haydi, onlar Fenerbahçe'de yöneticilik yapmışlar şimdi arkadaşlar, dostlar.

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Türk futbolunu bekleyen büyük tehlike! Toroğlu'ndan Nihat Özdemir ve Ali Koç'a sert sözler
Türk futbolunu bekleyen büyük tehlike! Toroğlu'ndan Nihat Özdemir ve Ali Koç'a sert sözler

BUYURUN CENAZE NAMAZINA

Diğeri kim? MHK Başkanı Zekeriya Alp. Haydaaa. Buyurun cenaze namazına