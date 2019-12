Trabzon'da yerel medyadan tek manşet: "Kenetlen Trabzonspor"

TFF'nin lisans talimatında yaptığı değişiklik sonrası Trabzon'un yerel medyası tek bir manşet attı; "Kenetlen Trabzonspor" Trabzonspor taraftarlarının da desteğini gören yerel medyalar attıları manşet ile Türkiye'nin gündemine oturdu.

Trabzon'da yayın yapan yerel gazete ve internet siteleri bugün ortak bir manşetle okuyucularıyla buluştu. Gazeteler ve internet siteleri "Kenetlen Trabzonspor" başlığıyla yayınlanan ortak metinle güne başladı.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun lisans talimatında yaptığı değişiklikle birlikte futbol kulüplerinin harcama limitindeki sapma %30 oranından %40'a yükseltilmiş ve Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu bu karara tepki göstererek "Kararı Tahkim Kurulu'na, oradan da UEFA'ya taşıyacağız" demişti.

Son günlerde Trabzonspor'a yönelik özellikle sosyal medyada bazı gazetecilerin ve onlara bağlı olarak bazı hesapların aslı astarı olmayan iddiaları sonrasında Bordo Mavili kulüp 83 kişi Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunmuştu. Yaşanan bu gelişmelerin ardından Trabzon yerel medyası, Bordo Mavili camianın birlik olması gerektiğini vurgulayan bir metinle "Kenetlen Trabzonspor" diyerek ortak bir tepki gösterdi.

Dört yerel gazete ve internet sitelerinde yer alan metinde, şu ifadelere yer verildi;

"'Şer birliği' yeniden devrede... 2010 – 2011'in baş aktörleri, 2010 – 2011'in MHK'si ve 2010 – 2011'in tetikçi kalemşörleri yine bir araya geldi. Söz konusu Trabzonspor olunca, "bağımsız" davranan tüm kişi ve kurumlar söz konusu İstanbul takımları olunca ortak paydada tekraren birleştiler. Hedefleri; dün olduğu gibi bugün de Trabzonspor'un önünü kesmek, Trabzonspor'u saf dışı bırakmak. Biz bu senaryoyu biliyoruz... 1996'dan, 2005'ten, 2011'den biliyoruz. İstanbul takımlarının devre arası transfer dönemini rahat geçirmesi ve yeni transferler yapabilmesi için TFF'nin gece yarısı lisans talimatını değiştirmesi... MHK'nin Trabzonspor maçlarına verdiği hakemler... VAR'daki körler, sahadaki sağırlar ve pek tabi ki yaptıkları operasyonlar... Tetikçi yazarların sosyal medya üzerinden Trabzonspor'a bütün gücüyle saldırması... Kapalı kapılar ardında gerçekleşen 2'li 3'lü gayri resmi ve gayri ahlaki görüşmeler... Bunlar alışık olduğumuz senaryonun yeniden kurgulandığı ve sahnelendiğinin göstergesidir. Ama bu sefer idmanlıyız, bu sefer şerbetliyiz, bu sefer oyuna gelmeyiz! Onlar saldıracaklar... TFF üzerinden, MHK üzerinden, medya üzerinden, resmi ve gayri resmi tetikçileri üzerinden saldıracaklar... Zamanlı, zamansız saldıracaklar... Yalan, iftira ve manipülasyonla saldıracaklar... Hınçla, öfkeyle, ligin sonları yaklaştıkça daha da şiddetli saldıracaklar... O yüzden Trabzonspor camiasının her zamankinden daha çok "birlik" olmaya ihtiyacı var. Tüm bu nedenlerden ötürü diyoruz ki; Kenetlen Trabzonsporlu! Her yönüyle, her birimiyle, her bireyiyle kol kola, yan yana ve omuz omuza duran Trabzonspor'u hiçbir güç yıkamaz. Kulübümüze ve takımımıza sahip çıkalım. Onların; yanında, önünde, arkasında set olalım. Hiçbir güç; birlik olmuş Trabzonspor camiasının hakkını çalamaz! Unutmayalım ki; YanYana durursak, BizBize yeteriz!"