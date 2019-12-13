Fatih Terim neşteri vurdu Nzonzi süresiz olarak kadro dışı bırakıldı
Giriş Tarihi: 13.12.2019 Güncelleme Tarihi: 13.12.2019
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası maçlarındaki kötü sonuçların ardından ocak ayındaki ara transfer dönemini işaret etmişti. Hafta içerisinde PSG ile oynana ve 5-0 yenilen sarı kırmızılılarda Terim ocak ayını beklemedi ve ilk neşteri vurdu. Sezon başında kiralık olarak kadrosuna kattığı Steven Nzonzi'yi süresiz olarak kadro dışı bıraktı.Galatasaray sezon başında İtalya'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Nzonzi'nin süresiz olarak kadro dışı bırakıldığını duyurdu.
Galatasaray Kulübü'nün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeler kullanıldı;
"Galatasaray Profesyonel Futbol A Takımı oyuncularından Steven Nzonzi, son antrenmandaki disiplinsiz davranışları nedeniyle süresiz olarak kadro dışı bırakılmıştır."
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