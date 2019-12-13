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Fatih Terim neşteri vurdu Nzonzi süresiz olarak kadro dışı bırakıldı

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Giriş Tarihi: 13.12.2019 Güncelleme Tarihi: 13.12.2019
TERİM NEŞTERİ VURDU YILDIZ İSİM KADRO DIŞI BIRAKILDI

Teknik Direktörü , ve maçlarındaki kötü sonuçların ardından ocak ayındaki ara transfer dönemini işaret etmişti. Hafta içerisinde ile oynana ve 5-0 yenilen sarı kırmızılılarda Terim ocak ayını beklemedi ve ilk neşteri vurdu. Sezon başında kiralık olarak kadrosuna kattığı 'yi süresiz olarak bıraktı.

sezon başında 'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Nzonzi'nin süresiz olarak bırakıldığını duyurdu.

Kulübü'nün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeler kullanıldı;

"Galatasaray Profesyonel Futbol A Takımı oyuncularından Steven Nzonzi, son antrenmandaki disiplinsiz davranışları nedeniyle süresiz olarak kadro dışı bırakılmıştır."

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