12 Aralık 2019, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

UEFA'dan 'asker selamı' açıklaması

SPOR
Giriş Tarihi: 12.12.2019 Güncelleme Tarihi: 12.12.2019
UEFA'DAN 'ASKER SELAMI' AÇIKLAMASI

, futbolcularımızın Türkiye A Milli Futbol Takımı golleri sevinçlerinde yaptığı ''na ceza verilmeyeceğini açıkladı.

, Fransa ile deplasmanda oynanan karşılaşmada Kaan Ayhan'ın attığı golden sonra veren A Milli Futbol Takımımız hakkında soruşturma başlatmıştı. Soruşturma tamamlandı ve 'a ceza verilmedi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER SPOR HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN