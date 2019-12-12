Beşiktaş'tan flaş açıklama: Limit aşımı talebimiz olmadı!

Türkiye Futbol Federasyonu'nun limit artırım kararının tartışıldığı günlerde flaş bir gelişme yaşandı. TFF'nin Beşiktaş'a 28 Kasım'da limiti aştığı için uyarı gönderdiği ortaya çıktı. Beşiktaş ayrıca limit sapma tutarının yüzde 40'a çıkarılması taleplerinin olmadığını açıkladı.

Beşiktaş'tan yapılan açıklama şöyle;

"Türkiye Futbol Federasyonu'nun 28.11.2019 tarihli yazısı ile Kulübümüzün 2019/2020 sezonu için geçerli olan Takım Harcama Limiti için kabul edilebilir sapma oranı olan 30%'u aştığı bildirilmiş ve limiti aşan kulüpler için yeni oyuncu tescili yapılamayacağı belirtilerek, aşım durumunda uygulanacak müeyyideler tarafımıza tekrar hatırlatılmış olup, bu hususların karşılıklı görüşüleceği bir toplantı planlanmıştır.