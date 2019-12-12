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Atiba görüşme odasına

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Giriş Tarihi: 12.12.2019
ATİBA GÖRÜŞME ODASINA

Yönetimi'nin performansından çok memnun olduğu ile bir görüşme yapacağı öğrenildi. oyuncunun sözleşmesinin 1 yıl daha uzatılması planlanıyor.

Beşiktaş Yönetimi'nin performansından çok memnun olduğu ile bir görüşme yapacağı öğrenildi. oyuncunun sözleşmesinin 1 yıl daha uzatılması planlanıyor.

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