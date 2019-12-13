Radamel Falcao Ankaragücü maçında da kulübede
Giriş Tarihi: 13.12.2019
PSG önünde yaklaşık 30 dakika forma giyen Radamel Falcao yarın Ankaragücü maçında da kulübede oturacak. Fiziki olarak büyük eksikleri olan Kolombiyalı yıldızın bu kez ikinci yarının tamamında görev alacağı ifade ediliyorPSG önünde yaklaşık 30 dakika forma giyen Radamel Falcao yarın Ankaragücü maçında da kulübede oturacak. Fiziki olarak büyük eksikleri olan Kolombiyalı yıldızın bu kez ikinci yarının tamamında görev alacağı ifade ediliyor
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