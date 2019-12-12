Başakşehir tur için sahada
Giriş Tarihi: 12.12.2019
Medipol Başakşehir, Avrupa Ligi J Grubu’ndaki son maçında Borussia Mönchengladbach'a TSİ 23.00’te konuk oluyor. Temsilcimiz kazanırsa gruptan çıkacak. Berberlik ise yetmiyor.Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi J Grubu'nun 6. ve son haftasında bugün Almanya temsilcisi Borussia Mönchengladbach'a konuk olacak. Borussia Park'ta TSİ 23.00'te başlayacak karşılaşmayı İspanyol hakem Jose Sanchez yönetecek. Müsabaka, beIN Sports 2'den yayınlanacak. Temsilcimiz kazanırsa gruptan bir üst tura çıkacak. Aksi halde Başakşehir'in Avrupa macerası sona erecek. Turuncu- Lacivertliler'de sakatlıkları süren Mahmut Tekdemir, Gulbrandsen, Skrtel, Arda Turan, Robinho ve Uğur Uçar kadroda yer almayacak.
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