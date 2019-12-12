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Başakşehir tur için sahada

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Giriş Tarihi: 12.12.2019
BAŞAKŞEHİR TUR İÇİN SAHADA

Medipol , J Grubu’ndaki son maçında 'a TSİ 23.00’te konuk oluyor. Temsilcimiz kazanırsa gruptan çıkacak. Berberlik ise yetmiyor.

Medipol , J Grubu'nun 6. ve son haftasında bugün temsilcisi 'a konuk olacak. Borussia Park'ta TSİ 23.00'te başlayacak karşılaşmayı İspanyol hakem Jose Sanchez yönetecek. Müsabaka, beIN Sports 2'den yayınlanacak. Temsilcimiz kazanırsa gruptan bir üst tura çıkacak. Aksi halde Başakşehir'in Avrupa macerası sona erecek. Turuncu- Lacivertliler'de sakatlıkları süren Mahmut Tekdemir, Gulbrandsen, Skrtel, , Robinho ve Uğur Uçar kadroda yer almayacak.

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