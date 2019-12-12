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Mustafa Cengiz: Maç oynanırken kural değişmez

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Giriş Tarihi: 12.12.2019
MUSTAFA CENGİZ: MAÇ OYNANIRKEN KURAL DEĞİŞMEZ

Kulüplerin harcama limitlerinin artırılmasını eleştiren Başkanı , “Tüm kulüplerden yazılı görüş alınmalıydı. Maç oynanırken kural değişmez” dedi.

TFF'nin kulüplerin harcama limitindeki sapma oranını %30'dan %40'a çıkarılmasına Galatasara Başkanı 'den tepki geldi.

ORTAK GÖRÜŞ ÖNEMLİ
Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Sarı-Kırmızılı kulübün başkanı, "Şu anda 'teyim. Detaylı açıklamaları ve diğer konuları daha sonra detaylı olarak değerlendireceğim. Fakat eğer sezon ortasında talimatta bir değişiklik yapılıyorsa, bunun için tüm kulüplerden görüş alınması, hatta yazılı görüş alınması gerekirdi. Ama bize bu konuyla ilgili ulaşan bir şey olmadı. Bu gerçekten çok önemli bir konu. Biz hep söylüyoruz, maç oynanırken kural değişmez." ifadelerini kullandı.

4 KULÜP SOĞUK BAKIYOR
'ın soğuk baktığı harcama limitlerinin artırılması ile ilgili kulüplerinden , ve kulüpleri de olumsuz görüş bildirdi. Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu konuyu Tahkim'e taşıyacaklarını da söylemişti.



SEPİL: ARTIRIM İSTEDİM AMA ORAN VERMEDİM
Kulüpler Birliği ve Göztepe Kulübü Başkanı , 'den harcama limitlerinin artırılması için talepte bulunduğunu açıkladı.



Sepil, "Hem kulüplerle hem de TFF Başkanı 'le görüştüm ancak oran vermedim. Gelirlerin azalması kulüpleri zorluyor" ifadelerini kullandı.

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