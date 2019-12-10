PSG Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? PSG GS maçı hangi kanalda?

Şampiyonlar Ligi’nde PSG Galatasaray maçı ne zaman saat kaçta sorusuna vatandaşlar yanıt arıyor. PSG GS maçı hangi kanalda? Şampiyonlar Ligi gruplarında Galatasaray son maçına çıkıyor. Gruptan çıkma iddiası kalmayan sarı-kırmızılı ekip, PSG’yi yenerek UEFA Avrupa Ligi’ne katılma şansını zorlamak istiyor. PSG ise gruptan lider çıkmayı garantiledi. Galatasaray bu maçta mutlak 3 puana ihtiyaç duyuyor. Parc des Princes’te oynanacak karşılaşmada Romen hakem Istvan Kovacs düdük çalacak. İşte, PSG Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda sorusunun yanıtı!

PSG Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? Sarı kırmızılı taraftarlar PSG GS maçı hangi kanalda sorusunun yanıtını sorguluyor. Şampiyonlar Ligi A Grubu son maçında temsilcimiz Galatasaray zorlu Fransa deplasmanında sahaya çıkıyor. Gruptan lider çıkmayı garantileyen PSG'yi yenmek isteyen Cimbom'un gruptan çıkma şansı bulunmuyor. Galatasaray'da hedef bu maçı kazanmak ve C.Brugge'un Real Madrid karşısında puan kaybetmesini beklemek. Peki, PSG Galatasaray maçı ne zaman saat kaçta?