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PSG'nin Galatasaray maçı kadrosu açıklandı

SPOR
Giriş Tarihi: 11.12.2019
PSG'NİN GALATASARAY MAÇI KADROSU AÇIKLANDI

, kadrosunu açıkladı. Şampiyonlar Ligi grup aşamasındaki son maçta Paris temsilcisinde 10 futbolcu kadroya alınmadı.

, kadrosunu açıkladı. Paris temsilcisinde 10 futbolcu kadroya alınmadı.

, Mbappe ve Cavani gibi önemli hücum silahları kadroya alınırken, , Thomas Meunier ve Idrissa Gueye ve Presnel Kimpembe gibi gibi as takıma yakın isimler sakatlıkları gerekçesiyle kadroya alınmadılar.

Galatasaray karşısına şu kadro ile çıkacak:

BERNAT Juan
CAVANI Edinson
CHOUPO-MOTING Eric-Maxim
DIALLO Abdou
DRAXLER Julian
ICARDI Mauro
INNOCENT Garissone
KEHRER Thilo
KOUASSI Tanguy
KURZAWA Layvin
MARQUINHOS
MBAPPE Kylian
NAVAS Keylor
NEYMAR JR
PAREDES Leandro
RICO Sergio
SARABIA Pablo
THIAGO SILVA
VERRATTI Marco

Eksikler

AOUCHICHE Adil
BAKKER Mitchel
BULKA Marcin
DAGBA Colin
DI MARIA Angel
GUEYE Idrissa
HERRERA Ander
KIMPEMBE Presnel
MBE SOH Loïc
MEUNIER Thomas

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