PSG'nin Galatasaray maçı kadrosu açıklandı

Paris Saint Germain, Galatasaray kadrosunu açıkladı. Şampiyonlar Ligi grup aşamasındaki son maçta Paris temsilcisinde 10 futbolcu kadroya alınmadı.

Paris Saint Germain, Galatasaray kadrosunu açıkladı. Paris temsilcisinde 10 futbolcu kadroya alınmadı.

Neymar, Mbappe ve Cavani gibi önemli hücum silahları kadroya alınırken, Angel Di Maria, Thomas Meunier ve Idrissa Gueye ve Presnel Kimpembe gibi gibi as takıma yakın isimler sakatlıkları gerekçesiyle kadroya alınmadılar.

PSG Galatasaray karşısına şu kadro ile çıkacak:

BERNAT Juan

CAVANI Edinson

CHOUPO-MOTING Eric-Maxim

DIALLO Abdou

DRAXLER Julian

ICARDI Mauro

INNOCENT Garissone

KEHRER Thilo

KOUASSI Tanguy

KURZAWA Layvin

MARQUINHOS

MBAPPE Kylian

NAVAS Keylor

NEYMAR JR

PAREDES Leandro

RICO Sergio

SARABIA Pablo

THIAGO SILVA

VERRATTI Marco

Eksikler

AOUCHICHE Adil

BAKKER Mitchel

BULKA Marcin

DAGBA Colin

DI MARIA Angel

GUEYE Idrissa

HERRERA Ander

KIMPEMBE Presnel

MBE SOH Loïc

MEUNIER Thomas