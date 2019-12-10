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Paris Saint-Germain 4 ismi açıkladı!

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Giriş Tarihi: 10.12.2019
PSG 4 İSMİ AÇIKLADI! FORMA GİYEMEYECEKLER

'ın   A son karşılaşmasında çarşamba günü deplasmanda mücadelede edeceği ekibi  Saint-Germain, 4 ismin forma giyemeyeceğini açıkladı.

A 'nda bulunan temsilcimiz , çarşamba günü son karşılaşmasına çıkacak.

Yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam etmek isteyen sarı-kırmızılı ekip, deplasmanda Saint-Germain'e konuk olacak.

Bu zorlu mücadele öncesi ekibinden flaş bir açıklama geldi.

, Idrissa Gueye, Presnel Kimpembe, Marco Verratti ve 'nın Galatasaray karşısında forma giyemeyeceğini açıkladı.

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