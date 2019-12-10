Paris Saint-Germain 4 ismi açıkladı!
Giriş Tarihi: 10.12.2019
Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu son karşılaşmasında çarşamba günü deplasmanda mücadelede edeceği Fransız ekibi Paris Saint-Germain, 4 ismin forma giyemeyeceğini açıkladı.
UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda bulunan temsilcimiz Galatasaray, çarşamba günü son karşılaşmasına çıkacak.
Yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam etmek isteyen sarı-kırmızılı ekip, deplasmanda Paris Saint-Germain'e konuk olacak.
Bu zorlu mücadele öncesi Fransız ekibinden flaş bir açıklama geldi.
PSG, Idrissa Gueye, Presnel Kimpembe, Marco Verratti ve Ander Herrera'nın Galatasaray karşısında forma giyemeyeceğini açıkladı.
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