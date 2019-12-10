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Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ’dan hakem tepkisi

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Giriş Tarihi: 10.12.2019
KOCADAĞ’DAN HAKEM TEPKİSİ

Asbaşkanı Emre Kocadağ, maçındaki hakem hataları ile karşı karşıya kaldıklarını söyledi. Kocadağ hakemlerin dikkatli olmalarını istedi.

Asbaşkanı Emre Kocadağ, maçındaki hakem hataları ile karşı karşıya kaldıklarını söyledi. Kocadağ hakemlerin dikkatli olmalarını istedi.

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