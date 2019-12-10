Sörloth Burak ve Rodallega'yı geçti

Trabzonspor'un Norveçli yıldızı Sörloth, daha önce kariyerinde 2. kez 15 gole ulaşırken şimdiden bordo mavililer için 12 gol attı. Golcü oyuncu, performansıyla Rodallega ve Burak Yılmaz'ı geride bıraktı.

Trabzonspor'un Norveçli yıldızı Sörloth, daha önce kariyerinde 2. kez 15 gole ulaşırken şimdiden bordo mavililer için 12 gol attı. Golcü oyuncu, performansıyla Rodallega ve Burak Yılmaz'ı geride bıraktı. (Fotomaç)