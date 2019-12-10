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Sörloth Burak ve Rodallega'yı geçti

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Giriş Tarihi: 10.12.2019
SÖRLOTH BURAK VE RODALLEGA'YI GEÇTİ

Trabzonspor'un Norveçli yıldızı , daha önce kariyerinde 2. kez 15 gole ulaşırken şimdiden bordo mavililer için 12 gol attı. Golcü oyuncu, performansıyla ve Yılmaz'ı geride bıraktı.

Trabzonspor'un Norveçli yıldızı , daha önce kariyerinde 2. kez 15 gole ulaşırken şimdiden bordo mavililer için 12 gol attı. Golcü oyuncu, performansıyla ve Yılmaz'ı geride bıraktı. (Fotomaç)

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