Kasımpaşa Beşiktaş maçı CANLI anlatım
Süper Lig'in 14. haftasında Kasımpaşa evinde Beşiktaş'ı ağırlıyor. Hakem Arda Kardeşler'in yöneteceği müsabakanın başlama saati 19'da... Taraftarlar, KASIMPAŞA BEŞİKTAŞ maçının CANLI anlatımını, kadroları, oyuncu değişiklikleri, gol bilgileri ve maçın ÖZET anlatımı ile tüm istatistik bilgilerine ahaber.com.tr canlı skor sayfamızdan ulaşabilirler.
Beşiktaş ile Kasımpaşa 33. kez karşı karşıya geliyor. Ligde oynadığı son 3 karşılaşmada puan elde edemeyen Kasımpaşa, kötü gidişe Beşiktaş karşısında son vermeyi hedefliyor. Ev sahibi Kasımpaşa, Beşiktaş maçı öncesi 12 puanla 15. sırada yer alıyor. Beşiktaş'ın ise 24 puanı var.
Saat 19'da başlayacak karşılaşmayı ise hakem Arda Kardeşler yönetiyor
KASIMPAŞA BEŞİKTAŞ MAÇI CANLI ANLATIMI
MAÇTA 11'LER BELLİ OLDU
Kasımpaşa: Fatih, Popov, Veysel, Ben Youssef, Karim Hafez, Sadiku, Heintz, Hajradinovic, Quaresma, Mustafa Pektemek, Koita
Beşiktaş: Karius, Rebocho, Vida, Roco, Gökhan, Elneny, Atiba, Caner, Diaby, Ljajic, Burak
TAKIMDA 7 EKSİK
Kasımpaşa'da 7 futbolcu, sakatlık ve cezalar nedeniyle Beşiktaş karşısında forma giyemeyecek.
Lacivert-beyazlılarda Aytaç Kara ile Jorge Fernandes, sarı kart cezalısı olmaları nedeniyle müsabakada görev yapamayacak. Sakatlıkları süren David Pavelka, Yusuf Erdoğan, Mame Thiam, Abdul Rahman Khalili ve Olivier Veigneau da sahada olamayacak.
Kasımpaşa'nın sezon başında kadrosuna kattığı Ricardo Quaresma ile Mustafa Pektemek, görev verilmesi halinde eski takımları Beşiktaş'a karşı mücadele edebilecek.
BEŞİKTAŞ SON 5 MAÇINI KAZANDI
Beşiktaş, son 5 lig maçında rakiplerine üstünlük kurmayı bildi.
Siyah-beyazlı ekip, MKE Ankaragücü beraberliğinin ardından Galatasaray (1-0), Antalyaspor (2-1), Yukatel Denizlispor (1-0), İttifak Holding Konyaspor (1-0) ve İstikbal Mobilya Kayserispor (4-1) maçlarını kazandı.
UEFA Avrupa Ligi'nde Slovan Bratislava'yı 2-1 ve Ziraat Türkiye Kupası'nda da Anagold 24Erzincanspor'u 3-0 yenen Beşiktaş, resmi maçlarda üst üste 7 galibiyete imza atmayı başardı.
SON 3 DEPLASMAN MAÇINDA YENİLMEDİ
Siyah-beyazlı ekip, son 3 deplasman maçında mağlup olmadı.
Süper Lig'in ilk 3 dış saha maçında Demir Grup Sivasspor'a 3-0, Gaziantep FK'ye 3-2 ve Trabzonspor'a 4-1 yenilen Beşiktaş, ardından MKE Ankaragücü ile 0-0 berabere kalıp, Antalyaspor'a 2-1 ve İttifak Holding Konyaspor'a 1-0 üstünlük sağladı.
5 OYUNCU SAKAT
Beşiktaş'ta Kasımpaşa maçı öncesi Dorukhan Toköz, Douglas Santos, Victor Ruiz, Georges-Kevin N'Koudou ve Kartal Kayra Yılmaz'ın sakatlıkları bulunuyor.
Bu 5 oyuncunun yarınki karşılaşmada forma giymesi beklenmiyor.
NECİP UYSAL CEZA SINIRINDA
Siyah-beyazlılarda Necip Uysal, sarı kart ceza sınırında.
Deneyimli futbolcu, yarınki karşılaşmada oynayıp sarı kart görmesi durumunda, 15. haftadaki BtcTurk Yeni Malatyaspor mücadelesinde cezalı duruma düşecek.
Bu arada sakatlığı bulunan Victor Ruiz de sarı kart ceza sınırında yer alıyor.
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