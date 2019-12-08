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PSG maçı öncesi Galatasaray'da sakatlık açıklaması! 3 isim...

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Giriş Tarihi: 08.12.2019
PSG MAÇI ÖNCESİ SAKATLIK AÇIKLAMASI

Evinde Aytemiz 'u tek golle geçip aldığı 3 puanla PSG maçı öncesi moral bulan , 'nde çarşamba akşamı oynayacağı PSG maçının hazırlıklarına başladı. Sarı kırmızılı ekipten PSG maçı öncesi 3 oyuncuyla ilgili açıklaması geldi.

, sakatlığı bulunan 3 oyuncu için açıklamada bulundu. Sarı kırmızılı temsilcimiz, A Grubu'ndaki altıncı maçında, 11 Aralık Çarşamba günü TSİ 23.00'te temsilcisi Saint-Germain ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

'ndeki antrenmanda, dün akşam 'deki Aytemiz karşılaşmasında forma giyen oyuncular, günü yenilenme çalışmasıyla tamamladı. Diğer oyuncular ise ısınma hareketleriyle idmana başladı. Antrenmanın ana bölümünde 19 yaş altı takım ile 11'e 11 taktik çalışma gerçekleştirildi. İdman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

BABEL, FEGHOULİ VE ADEM...

Sarı-kırmızılılarda, Alanyaspor ile oynanan maçta sağ alt arka adalesinde ağrı hissederek karşılaşmaya devam edemeyen ve ilk tedavisine başlanan 'ün sağlık durumu hakkındaki detaylı açıklamanın, yarın MR tetkiklerinin ardından yapılacağı belirtildi. 'da , tedavisinin ardından günü düz koşuyla tamamlarken, Sofiane Feghouli ise tedavisinin ardından ağırlıksız ortamda koşu çalışmalarına başladı.

Galatasaray, Paris Saint-Germain karşılaşmasının hazırlıklarına yarın devam edecek.

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