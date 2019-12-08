PSG maçı öncesi Galatasaray'da sakatlık açıklaması! 3 isim...
Evinde Aytemiz Alanyaspor'u tek golle geçip aldığı 3 puanla PSG maçı öncesi moral bulan Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde çarşamba akşamı oynayacağı PSG maçının hazırlıklarına başladı. Sarı kırmızılı ekipten PSG maçı öncesi 3 oyuncuyla ilgili sakatlık açıklaması geldi.
Galatasaray, sakatlığı bulunan 3 oyuncu için açıklamada bulundu. Sarı kırmızılı temsilcimiz, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'ndaki altıncı maçında, 11 Aralık Çarşamba günü TSİ 23.00'te Fransa temsilcisi Paris Saint-Germain ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.
Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenmanda, dün akşam Süper Lig'deki Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasında forma giyen oyuncular, günü yenilenme çalışmasıyla tamamladı. Diğer oyuncular ise ısınma hareketleriyle idmana başladı. Antrenmanın ana bölümünde 19 yaş altı takım ile 11'e 11 taktik çalışma gerçekleştirildi. İdman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.
BABEL, FEGHOULİ VE ADEM...
Sarı-kırmızılılarda, Alanyaspor ile oynanan maçta sağ alt arka adalesinde ağrı hissederek karşılaşmaya devam edemeyen ve ilk tedavisine başlanan Adem Büyük'ün sağlık durumu hakkındaki detaylı açıklamanın, yarın MR tetkiklerinin ardından yapılacağı belirtildi. Galatasaray'da Ryan Babel, tedavisinin ardından günü düz koşuyla tamamlarken, Sofiane Feghouli ise tedavisinin ardından ağırlıksız ortamda koşu çalışmalarına başladı.
Galatasaray, Paris Saint-Germain karşılaşmasının hazırlıklarına yarın devam edecek.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER SPOR HABERLERİ
- Eczacıbaşı voleybolda dünya ikincisi oldu
- Avcı'dan sürpriz karar! İşte Beşiktaş'ın ilk 11'i...
- Anthony Joshua ve Andy Ruiz arasında nefes kesen maç!
- VakıfBank Voleybol Takımı'ndan önemli başarı
- Şampiyonlar Ligi'nde Cüneyt Çakır'a zor görev
- Antalya'da fırtına esti!
- Rıdvan Dilmen'den flaş Fernando Muslera yorumu
- Kasımpaşa'da gol düellosu!
- Mourinho o yıldıza göz dikti
- Milli atlet Yasemin Can'dan tarihi başarı
- Fırat Delibaş yakalandı!
- Jose Mourinho gözünü Edin Dzeko'ya dikti
- Eczacıbaşı VitrA voleybolda dünya ikincisi oldu
- Son dakika: Arnavutköy'deki trafik magandası gözaltına alındı
- 8 ülkenin büyükelçisi Diyarbakır annelerini ziyaret etti |Video
- Türkiye'den Hindistan'a taziye mesajı! 43 kişi ölmüştü...
- Son dakika: Başkan Erdoğan o çağrısını yineledi: Müslümanlar...
- Almanya'da ırkçılık kol geziyor! 11 yaşındaki başörtülü kızı dövdüler...
- Yunanistan Parlamentosunda skandal! İslamiyet'e hakaret etti
- Son dakika: Başkan Erdoğan’dan İstanbul’da flaş açıklamalar...
- İşte dünyayı sarsan esrarengiz ölümler ve perde arkası...
- Başkan Erdoğan, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama ile görüştü