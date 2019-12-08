Jose Mourinho gözünü Edin Dzeko'ya dikti

Tottenham Teknik Direktörü Jose Mourinho, Roma'nın golcü oyuncusu Edin Dzeko'yu gözüne kestirdi. Deneyimli çalıştırıcı, Harry Kane'in yükünü hafifletmek için Boşnak futbolcuyu takımında görmek istiyor.

Tottenham'ın yeni teknik direktörü Jose Mourinho , güçlü ve alternatifli bir kadroyla yola devam etmek için transfer çalışmalarına başladı. Portekizli teknik adam, bu bağlamda devre arası transfer döneminde Roma'nın 33 yaşındaki forveti Dzeko'yu kadrosuna katmak istiyor. Harry Kane 'in hücum hattındaki yükünü hafifletmek isteyen Mourinho, İngiliz medyasında çıkan haberlere göre geçtiğimiz hafta Boşnak oyuncuyu izlemesi için Tottenham gözlemcilerini İtalya'ya yolladı.





SÖZLEŞMESİNİ YENİLEMİŞTİ



Ancak bu transferde Mourinho'nun işini Dzeko'nun geçtiğimiz yaz Roma ile 2022 yılına kadar yeni sözleşme imzalamış olması zorlaştırıyor. Bu sezon sarı-kırmızılılarla toplamda 19 maça çıkan başarılı oyuncu, bin 559 dakika sahada kaldı ve 8 gol, 3 asistlik performans sergiledi. Roma'nın en büyük silahlarından biri olan Bosna-Hersekli futbolcu için Tottenham yönetimi, Jose Mourinho'nun isteği doğrultusunda şansını sonuna kadar zorlamayı düşünüyor.