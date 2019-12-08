Ahmet Nur Çebi'den Beşiktaşlıları üzecek açıklama: UEFA'dan men edilebiliriz
Giriş Tarihi: 08.12.2019
“Kulübün geliri yok. Giderler almış yürümüş. Taraftar hazırlıklı olsun. UEFA’dan Avrupa’ya gitmemek için men kararı çıkabilir. "Yeni bir finans formülü arıyoruz. TFF transfere izin vermiyor. Aboubakar, Cenk ve Talisca'nın transfer edilmesi hayal."Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'den şok açıklamalar... Kulübün batmış durumda olduğunu söyleyen Çebi, "Kasaya 1 kuruş para girmiyor. Taraftar hazırlıklı olsun UEFA'dan Avrupa'ya gitmemek için men kararı çıkabilir. Yöneticilerin katkısıyla birşeyler yapmaya çalışıyoruz" dedi.
ÖNCE ELDEKİLERİ SATMALIYIZ
Yeni bir finans formülü aradıklarını ifade eden Çebi, "Bu yoldan beraber çıkacağız. Devre arası 2 transfer düşünüyoruz. Ancak TFF buna izin vermiyor. Önce elimizdeki oyuncuları çıkarmalıyız" dedi.
TARAFTARIN DESTEĞİ GEREKİYOR
Aboubakar, Talisca ve Cenk Tosun gibi oyuncuları almalarının imkansız olduğunu söyleyen Çebi, "Taraftardan maçlarda pozitif tezahürat bekliyorum. Onların desteği şart" diye konuştu.
CEKETİNİ ALAN HERKES KAÇMIŞ
Eski yönetimi suçlayan Çebi, "Ceketini alan kaçmış. Yönetici, çalışanı hepsi kaçmış" dedi.
TFF'DEN LİSANS AÇIKLAMASI
Beşiktaş Başkanı A.Nur Çebi'nin "Transfer için TFF'den lisans alamıyoruz" ifadeleri üzerine TFF'den "Lisanslama ile ilgili netleşmiş bir şey" yok açıklaması geldi.
KARTAL 6'DA 6 İÇİN ÇIKIYOR
LİGDE son 5 maçtan galibiyetle ayrılan Beşiktaş bugün Kasımpaşa ile deplasmanda karşılaşacak. Siyah-Beyazlı ekipte Dorukhan, Ruiz, Douglas ve N'Koudou sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek.
OĞUZHAN'LA YOLA DEVAM
Beşiktaş Yönetimi'nin Avcı'nın ısrarı üzerine Oğuzhan Özyakup'un kalmasına karar verdiği öğrenildi.
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