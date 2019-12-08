08 Aralık 2019, Pazar
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Hatayspor yerini sağlamlaştırdı

SPOR
Giriş Tarihi: 08.12.2019
HATAYSPOR YERİNİ SAĞLAMLAŞTIRDI

TFF 1. Ligi’nde lider Bolu’yu 3 golle geçerek 3’te 3 yaptı. İşte Takvim Gazetesi’nin 8 Aralık 2019 tarihli spor sayfalarından derlediğimiz haberler…

TFF 1.Ligi'nde lider Hatayspor konuk ettiği Boluspor'u 3-0 yenerek 3'te 3 yaptı. Evsahibi takımın gollerini Mesut ve Hamza Gür (2) attı. Diğer sonuçlar: K.Gümrük-Balıkesir: 0-0, Akhisar-İstanbulspor: 4-3.

BAŞKENT AKADEMİ HACETTEPE'Yİ YIKTI
TFF 2. Lig'de Ankara derbisinde Başkent Akademi, Hacettepe'yi 3-0'la geçti. Başkent Akademi'nin gollerini Ömer (2) ve Ahmet attı.

2 VE 3.LİG TOPLU SONUÇLAR
2.LİG BEYAZ GRUP: Başkent Akademi-Hacettepe: 3-0, 3.LİG 1. GRUP: Silivrispor-Bucaspor: 1-1, 2.GRUP: HEASK-Altındağ Bld.: 0-0, Modafen-Bayrampaşa: 0-0, Muğlaspor- Petrol: 2-3.

TFF'DEN LİSANS AÇIKLAMASI
Beşiktaş Başkanı A.Nur Çebi'nin " için TFF'den lisans alamıyoruz" ifadeleri üzerine TFF'den "Lisanslama ile ilgili netleşmiş bir şey" yok açıklaması geldi.

ASLAN FARKA KOŞTU
ING 'nde G.Saray, Teksüt Bandırma'yı 91-70 yendi. Diğer sonuçlar: Gaziantep- Sigortam.Net İTÜ: 96-94, Darüşşafaka- : 78-59, Tofaş-Karşıyaka: 94-88.

DAKAR RALLİSİ HEYECANI
DAKAR Rallisi'nin 42.'si 5 Ocak 2020'de start alacak. Red Bull sporcusu Laia Sanz motosiklet kategorisinde 10 sene üst üste yarışı tamamlamak istiyor.

GÖZTEPE 3 ATTI 3 ALDI
Göztepe deplasmanda karşılaştığı Ankaragücü'nü 3-1 yenerek çıkışını sürdürdü. İzmir ekibine karşılaşmada galibiyeti getiren golleri Serdar Gürler (2) ve Halil Akbunar kaydetti. Ankaragücü'nün tek golü İlhan'dan geldi.

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