08 Aralık 2019, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

Beşiktaş'ta N’Koudou şoku

SPOR
Giriş Tarihi: 08.12.2019
N’KOUDOU ŞOKU

’ın ile oynadığı maçta sakatlanan N’Koudou’nun 15 gün sahalardan uzak kalacağı açıklandı. Bu gelişme zorlu maçlar öncesi deprem etkisi yaptı.

Beşiktaş'ta üzücü gelişme... Siyah-Beyazlı takımın yıldız oyuncusu N'Koudou'nun kupada oynanan Erzincanspor maçı sonrasında çekilen MR'ında kas zorlanması tespit edildi. Bu gelişme sonrasında Fransız oyuncunun en az 15 gün sahalardan uzak kalacağı öğrenildi.

HEDEF F.BAHÇE MAÇI
Kasımpaşa ve Yeni Malatya maçlarında kesin olarak forma giyemeyecek olan N'Koudou'nun maçına yetiştirilmesi için doktorlar çaba harcayacak.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER SPOR HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN