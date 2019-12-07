Anthony Joshua kimdir? Boksör Anthony Joshua kaç yaşında, nereli?
Anthony Joshua kimdir, kaç yaşında, nereli? Ünlü boksör Anthony Joshua kimdir sorusuna yanıt aranıyor. Dünya ağır sıklet boks şampiyonluğu unvan maçında Andy Ruiz Jr. ile karşı karşıya gelen Anthony Joshua hakkında vatandaşlar araştırma yapıyor. Joshua, Nijerya asıllı bir anne ve İrlanda ve Nijerya asıllı bir babanın oğlu olarak dünyaya geldi. Yıllar boyu tuğla ustası olarak çalıştı. İşte, Anthony Joshua hayat hikayesi…
Anthony Joshua kimdir? Dünyaca ünlü boksör Anthony Joshua kimdir, kaç yaşında, nereli? Çocukluğunun bir dönemini Nijerya'da geçiren Joshua zorlu bir çocukluk dönemi geçirdi. 2016'da ilk dünya şampiyonluğunu kazanırken, birçok ünlü boksörü yenmeyi başarmıştı. 15 Ekim 1989'da İngiltere'nin Watford şehrinde doğan Anthony Joshua, Nijerya asıllı bir anne ve İrlanda ve Nijerya asıllı bir babanın oğlu olarak dünyaya geldi.
ANTHONY JOSHUA KİMDİR?
Joshua'nın hem İngiliz hem de Nijerya kökenlerini simgeleyen isimleri var. İngiliz ismi Anthony Joshua, Nijerya ismi Oluwafemi Olaseni, bu nedenle tam ismi kayıtlarda Anthony Oluwafemi Olaseni Joshua olarak geçiyor.
Tuğla ustası olarak çalıştı. Amatör yıllarında çatı izolasyonunda işleri yaptı. 2013'te profesyonel oldu. Babası 15 yaşında onu boksa yazdırdı. Vücut geliştirmeyi tercih etti ve boksa devam etmedi. Ta ki kuzeni ile gittiği bir boks antrenmanında harika işler çıkarana kadar.
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