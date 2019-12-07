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Galatasaray Alanyaspor'u 1-0 yendi

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Giriş Tarihi: 07.12.2019 Güncelleme Tarihi: 07.12.2019
MUSLERA DİRENDİ ASLAN GÜLDÜ

Süper Lig’in 14. haftasında evinde Alanyaspor’u ağırlayan Galatasaray, Belhanda’nın penaltıdan bulduğu golle 1-0 kazandı. Aldığı galibiyetle puanını 23 yapan Galatasaray, 6. Sıraya yükseldi.

Süper Lig'in 14. haftasında Alanyaspor'u ağırlayan Galatasaray, maç hızlı başladı. Mücadelenin 5. dakikasında Ömer Bayram'ın cezasahası içine kullandığı serbest vuruşa hareketlenen Adem Büyük'ün kafa vuruşunda top ağlara gitti. Karşılaşmanın hakemi Halil Umut Meler gelen talimat sonrası VAR incelemesini bekledi. VAR incelemesinin ardından Adem Büyük'ün golü ofsayt kararıyla iptal edildi.

Ataklarını sıklaştıran Galatasaray 20. dakikada penaltı kazandı. Topun başına geçen Belhanda 21. dakikada tabelayı değiştirdi. 1-0

Karşılaşmanın ilk yarısında başka gol olmadı.

MUSLERA GEÇİT VERMEDİ

Mücadelenin ikinci yarısında Alanyaspor'un üstünlüğü göze çarptı. Alanyaspor'un yakaladığı birçok pozisyonda Uruguaylı kaleci Muslera geçit vermedi.

Galatasaray orta sahası ve savunmasının direnemediği dakikalarda Alanyasporlu oyuncuların çektiği şutlarda ayakta kalan tek isim Muslera oldu.

Sarı kırmızılılar Muslera'nın net kurtarışları sayesinde 1-0'la 3 puana uzandı.

11'i; Muslera, Mariano, Donk, Marcao, Nagatomo, Nzonzi, Seri, Lemina, Ömer Bayram, Belhanda, Adem

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