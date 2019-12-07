4 büyükler Berna Gözbaşı'yı tebrik etti
4 Büyükler, bugün yapılan olağanüstü kurulda Süper Lig tarihinin ilk kadın başkanı olarak İstikbal Mobilya Kayserispor'un başkanlık görevine seçilen Berna Gözbaşı'yı tebrik etti.
4 büyükler, bugün yapılan olağanüstü kurulda Süper Lig tarihinin ilk kadın başkanı olarak İstikbal Mobilya Kayserispor'un başkanlık görevine seçilen Berna Gözbaşı'yı tebrik etti.
BEŞİKTAŞ
İ. M. Kayserispor'un bugün gerçekleştirilen Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nda Berna Gözbaşı'nın oy birliği ile başkanlığa seçildiğini öğrenmiş bulunmaktayız.
Süper Lig'in ilk kadın başkanı olan Berna Gözbaşı ile yönetim kurulu üyelerini tebrik eder, görevlerinde başarılar dileriz.
FENERBAHÇE
İstikbal Mobilya Kayserispor'da başkanlık görevine gelen Sayın Berna Gözbaşı'nı tebrik ederiz. Süper Lig tarihinin ilk kadın başkanı olan Sayın Berna Gözbaşı'na ve yönetim kuruluna görevlerinde başarılar dileriz.
GALATASARAY
İstikbal Mobilya Kayserispor Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nda Süper Lig'in ilk kadın başkanı seçilen Sayın Berna Gözbaşı'yı kutlar, bu seçimin Türk sporu adına hayırlı olmasını dileriz.
TRABZONSPOR
Süper Lig tarihinin ilk kadın başkanı olarak İstikbal Mobilya Kayserispor'da başkanlık görevine gelen Sayın Berna Gözbaşı'yı tebrik eder, bu önemli görevde başarı ve iyi şanslar dileriz.
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