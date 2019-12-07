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Anthony Joshua Andy Ruiz Jr. maçı hangi kanalda? Anthony Joshua Andy Ruiz Jr. maçı ne zaman saat kaçta?

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Giriş Tarihi: 07.12.2019
ANTHONY JOSHUA ANDY RUİZ JR. MAÇI HANGİ KANALDA? ANTHONY JOSHUA ANDY RUİZ JR. MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA?

Dünya genelinde sonucu merakla beklenen Anthony Joshua Andy Ruiz Jr. maçı hangi kanalda? Anthony Joshua Andy Ruiz Jr. maçı ne zaman saat kaçta? Dünya ağır sıklet boks şampiyonluğu için iki ünlü boksör Anthony Joshua ve Andy Ruiz Jr. karşılaşacak. İki boksör 6 ay önce karşılaşmış ve kazanan Andy Ruiz Jr. olmuştu. Anthony Joshua’nın amacı hem rövanşı hem de kemeri kazanmak.

Anthony Joshua Andy Ruiz Jr. maçı hangi kanalda? Dünya ağır sıklet boks şampiyonluğu için iki ünlü boksör karşı karşıya geliyor. Nefesleri kesecek ve merakla beklenen Anthony Joshua Andy Ruiz Jr. maçı ne zaman saat kaçta? Boks dünyasında yılın karşılaşması olarak nitelenen müsabaka öncesi iki boksör de son derece iddialı. Haziran ayında yapılan maçta Andy Ruiz Jr. galip gelerek hem kemeri hem de unvanı ele geçirmişti. İşte, Anthony Joshua Andy Ruiz Jr. maçı hangi kanalda sorusunun yanıtı!

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